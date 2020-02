La NFL combine est un entretien d’embauche embarrassant, comme l’a appris un prospect

La NFL Scouting Combine est un événement absolument inatteignable, que j’ai déjà examiné plus tôt cette semaine.

Mais maintenant que cette chose est enfin en cours à Indianapolis avec des prospects faisant toutes sortes de choses pour prouver qu’ils sont athlétiques et bons au football (comme si leur film de jeu de l’université n’était pas une preuve suffisante), il est clair une fois de plus que tout cela est une façon embarrassante d’essayer de courtiser un futur patron.

Imaginez si vous sortiez pour un travail et que vous aviez toute cette expérience antérieure qui montrait que vous étiez sacrément bon dans les choses qui seront nécessaires pour ce nouveau concert. Mais ensuite, les pouvoirs en place vous ont fait faire une tonne de tests différents, tous à la télévision en direct et devant les autres personnes qui cherchaient à montrer aux futurs patrons qu’ils étaient meilleurs que vous dans un tas de choses.

Imaginez ensuite que si vous sortiez et que vous faisiez une erreur ou que vous ne regardiez pas la partie, tout le monde qui regardait saurait que vous étiez hors de votre ligue et n’apparteniez pas et que vous veniez de sauter la plus grande opportunité de votre vie.

Assez maladroit, non?

Bien sûr, tout cela est un test pour voir si vous pouvez vous accrocher dans des situations sous pression et effectuer lorsque les lumières brillent sur vous.

Mais cela peut aussi être assez difficile si vous vous trompez, ce qu’une perspective a appris lors des séances de jeudi.

Cette perspective était l’ailier rapproché de l’USF, Mitchell Wilcox, qui est sorti et a pris une passe au visage dans l’exercice de gant, qui est l’endroit où vous descendez une ligne et avez un tas de ballons de football lancés sur vous tous les quelques mètres environ, car cela totalement vous arrive lorsque vous atteignez la NFL.

Wilcox a eu un lent 40, puis il a fait rebondir cette balle sur son visage, puis il a eu des gens sur Twitter qui se moquaient de lui, ce qui est tellement Twitter parce que la plupart de ces personnes ne seraient jamais invitées à la NFL, sans parler de pouvoir pour clouer un entretien d’embauche avec même une petite fraction de la pression qui est sur chaque perspective passant par les exercices à Indianapolis.

La moissonneuse-batteuse elle-même se sent juste dégueu. Les entraîneurs et le personnel assis dans les gradins comme un tas de chair de poule avec des cahiers et des chronomètres, cherchent à enregistrer chaque petite chose qu’une perspective fait.

Les gars en costume à la télévision parlent de la façon dont certains prospects ont vraiment fait bonne impression sur la chair de poule dans les gradins, comme si cette moissonneuse-batteuse était même un bon moyen de dire si quelqu’un allait être un grand pro (ce n’est pas le cas) ou non . Et puis comment certains gars n’ont pas du tout fait de bonnes impressions.

Ensuite, vous avez des fans qui pèsent sur chaque petite chose qu’ils voient tout en regardant la télévision pour une raison quelconque, y compris des temps de course de 40 mètres qui ne signifient pas toujours que vous serez un bon joueur si vous courez vite. Sérieusement, pour tout le discours sur les tirets de 40 verges, regardez comment certains des gars les plus rapides de l’histoire des moissonneuses-batteuses ont eu une carrière terrible.

La moissonneuse-batteuse est deux deux choses – un alésage gigantesque et un événement totalement exagéré.

Ok, et il y a une troisième chose – cela peut aussi être embarrassant pour certains gars, comme M. Wilcox.

Heureusement, dans quelques jours, tout cela sera terminé et nous pourrons continuer notre vie de footballeur!

Le plus grand vainqueur de jeudi: Michael Smith.

Aller à un événement professionnel de fléchettes à l’étranger est en quelque sorte devenu une liste de choses à faire pour moi ces derniers mois, car l’atmosphère de ces événements est absolument banane. Le dernier exemple de cela est arrivé à Dublin jeudi lorsque Michael Smith a réussi le premier 9-darter en Premier League depuis 2017 et que tous les membres de la foule ont perdu la tête. Cela semble tellement amusant d’être. Qui savait?

– Jerry Jones a partagé qu’il pensait beaucoup à Dak Prescott sous la douche récemment.

– Il y a de très bonnes raisons pour que la barbe de Jason Tatum fasse la différence ces derniers temps avec les Celtics.

– La WWE a trouvé une manière sauvage de célébrer Throwback jeudi… et a irrité beaucoup de fans dans le processus.

– Que signifie le dernier rapport Tom Brady? Probablement… rien?

– Les Astros doivent tourner le talon à fond et devenir fous sur le reste du MLB.

