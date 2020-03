La NFL passe à peine la nouvelle CBA, et les joueurs restent divisés sur l’accord

La NFL et la NFL Players Association ont convenu dimanche d’une nouvelle convention collective, les joueurs votant en faveur de l’accord proposé par la NFL. Les joueurs ont accepté – à peine – d’aller de l’avant avec la nouvelle CBA lors d’un vote, qui a fini avec 1 019 oui et 959 non. De toute évidence, les joueurs étaient divisés sur la question de savoir si l’accord était satisfaisant.

L’accord, qui s’étend jusqu’en 2031, comprendra une saison régulière de 17 matchs et un champ élargi des séries éliminatoires. Ces changements n’auront lieu qu’au moins jusqu’en 2021. L’accord permet également aux équipes de dépenser davantage en agence libre, le plafond salarial devant augmenter au cours des prochaines saisons. Pourtant, les joueurs ne semblaient pas penser que cet accord était une victoire coupée et séchée.

Le quart-arrière des Patriots, Tom Brady, a félicité le président de la NFLPA, Demaurice Smith, immédiatement après l’annonce de l’approbation de l’accord par les joueurs. Le receveur des Bears, Allen Robinson, a cependant rapidement affiché: «Poubelle. Freaking Trash. “

Même un ancien joueur, Le’Ron McClain, avait quelque chose à dire sur l’accord.

Smith est une figure controversée du paysage sportif. Il a aidé les joueurs et la ligue à éviter un lock-out pendant son mandat de président de l’association des joueurs. Pourtant, dans l’accord actuel, il a les joueurs gagnant 48% à 48,8% des revenus, ce qui est faible par rapport à la LNH (50%), à la MLB (environ 50%, par le commissaire de la MLB Rob Manfred) et à la NBA (49 % -51%).

Parce que la NFL a accepté un accord avec la NFLPA, ils peuvent procéder avec l’agence libre comme prévu, même avec l’épidémie du coronavirus, COVID-19. Il est probable que la maladie empêchera les équipes de finaliser les accords – en grande partie parce que chaque accord est en attente d’un examen médical avec les médecins de l’équipe – mais rien n’indique que la NFL retardera le processus. À moins d’un retard dans le processus, la fenêtre de falsification commence le 16 mars et la nouvelle année de ligue commence le 18 mars.

.