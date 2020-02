La NFL serait vraiment stupide de laisser plus d’équipes en séries éliminatoires

Avez-vous déjà regardé les éliminatoires de la NFL et vous êtes-vous dit: «Mec, je souhaite que deux équipes de plus qui n’étaient pas assez bonnes pour avoir une chance de gagner le tout aient un coup dans les éliminatoires!»

Probablement pas, non?

Oui, moi non plus.

Mais c’est ce qui pourrait arriver dès la saison à venir, car un rapport d’Adam Schefter mercredi soir contenait des détails sur une proposition de l’ABC qui porterait la saison à 17 matchs et étendrait les éliminatoires à sept équipes dans chaque conférence. Oh, et une seule équipe dans chaque conférence aurait une semaine de congé.

C’est juste une proposition qui devra encore être votée, mais il est très probable que cela puisse se produire.

Ce serait idiot.

Nous allons passer aux 17 matchs en une seconde, mais devons-nous vraiment autoriser deux autres équipes en séries éliminatoires? L’année dernière, les Steelers et les Rams auraient fait les éliminatoires et aucune des deux équipes n’aurait eu la chance de remporter le Super Bowl. Avons-nous vraiment besoin de voir plus d’équipes médiocres essayer de gagner un match éliminatoire en janvier? Pourquoi plus de ligues essaient-elles de pousser la médiocrité à nous récompenser?

Je sais pourquoi – plus d’argent, duh. Mais est-ce vraiment bon pour le produit global?

Non, ça ne le serait pas. Arrêtez de diluer les choses, passons directement aux choses difficiles!

Six équipes et deux semaines de congé est la voie à suivre par la NFL. La saison de football est un long tronçon qui prend plus que son bilan sur les joueurs. Les deux meilleures équipes de chaque conférence devraient être récompensées par une semaine de congé au moment le plus important de la saison. Bien que des bouleversements se produisent (bonjour, Titans), les deux meilleures équipes de chaque conférence sont généralement les quatre équipes ayant les meilleures chances de gagner le Super Bowl. Les autres équipes vont bien mais il est probable qu’elles n’ont aucune chance de remporter le trophée Lombardi.

Et maintenant, vous voulez ajouter deux autres équipes bla au mix?

Non, merci.

Oh, et oui, cette saison de 17 matchs est une mauvaise idée. Ces joueurs ont infligé suffisamment de dégâts à leur corps au cours d’un calendrier de 16 matchs, pourquoi leur faire subir une autre semaine qui peut les exposer tous à un risque plus élevé de blessures?

Serait-ce amusant pour les fans d’avoir un autre match de saison régulière? Peut-être, mais cela pourrait également ajouter une autre semaine de matchs de football sans signification à l’horaire. À la semaine 17, nous savons qui sont les meilleures équipes. Et nous savons qui sont les mauvaises équipes – qui sont normalement nombreuses fin décembre.

Restez avec 16 matchs. Restez avec six équipes dans les séries éliminatoires.

Cette chose n’est pas cassée et n’a pas besoin d’être réparée.

Le plus grand vainqueur de mercredi: Ryan Newman.

Le pilote NASCAR est sorti de l’hôpital avec ses deux filles mercredi, deux jours seulement après son horrible crash à la fin du Daytona 500. Si vous avez vu cet accident, vous savez à quel point cette photo ci-dessus est géniale.

Coups rapides: Wilder et Fury entrent dans un match de bousculade boiteux… Les fans des Cowboys se disputent Romo… Patrick Reed aurait triché plus d’une fois… Et plus!

– Deontay Wilder et Tyson Fury ont eu l’un des matchs les plus ardus que vous ayez jamais vus entre deux combattants pendant la semaine de combat.

– Les fans des Dallas Cowboys se sont battus pour un classement que Tony Romo était le QB n ° 5 de l’histoire de la franchise.

– Peter Kostis a expliqué comment il avait vu Patrick Reed tricher à plusieurs reprises sur le PGA Tour.

– Josh Reddick a déclaré que les Astros feraient taire tout le monde en gagnant. Bonne chance avec ça.

– Voici 10 stars de la NFL qui pourraient être échangées cet intersaison.

