La NFL testera une alternative sauvage au coup d’envoi au Pro Bowl

Les changements apportés aux règles de coup d’envoi dans la NFL ont rendu la récupération d’un coup de pied à l’intérieur si peu probable que cela ne vaut presque plus la peine d’essayer. De 2017 à 2018, le taux de récupération des coups de pied tombés de 21% à seulement 6%, et au cours de la saison 2019, il n’y a eu au total que huit coups de pied récupérés avec succès sur 56 tentatives.

Avant la saison 2019 de la NFL, les Broncos de Denver ont proposé que la NFL emprunte une règle à la défunte Alliance of American Football, une ligue qui avait complètement éliminé les coups d’envoi. Dans l’AAF, dans certaines situations, les équipes de pointage avaient la possibilité d’exécuter un jeu de 4e et 12e de leur propre ligne de 28 verges pour essayer de garder la possession du ballon.

La NFL testera une règle similaire dans le NFL Pro Bowl de dimanche 2020, mais supprime la restriction de l’AAF sur le moment où les équipes de pointage peuvent tenter le nouveau jeu à faire ou à mourir pour garder la possession. Dans le Pro Bowl, qui n’a pas de coup d’envoi régulier, les équipes qui marquent peuvent soit donner le ballon à leurs adversaires normalement, soit choisir de jouer un 4e et 15e jeu à partir de leur propre ligne de 25 verges. Si l’équipe convertit un premier essai, elle conserve la possession. Sinon, l’équipe en défense prend le relais juste à l’extérieur de la zone rouge.

Nous espérons que les équipes AFC ou NFC opteront pour un 4e et 15e juste pour voir cette règle en action, car les possibilités sont alléchantes à penser.

Prenez le match de la division AFC entre les Titans et les Ravens, par exemple. Baltimore a marqué un touché avec 11 minutes à jouer au 4e quart, mais était toujours à la traîne 28-12 et a fait face à une attaque menée par Derrick Henry qui était apte à brûler le chronomètre. Au lieu de botter le ballon, John Harbaugh aurait pu remettre le ballon entre les mains du MVP présomptif 2019 et lancer les dés en marquant des touchdowns consécutifs – puis recommencer. En théorie, l’offensive d’une équipe de fuite pourrait être sur le terrain pendant tout le quatrième trimestre, à condition qu’elle puisse convertir les premiers essais (improbables).

