La nièce d’Andre Gomes a vu sa blessure à la cheville d’horreur subie contre Tottenham lors de son premier match à Everton

Andre Gomes a révélé comment il avait subi sa blessure d’horreur devant sa nièce qui regardait Everton pour la première fois.

Le joueur de 26 ans a subi une luxation de fracture contre Tottenham en novembre à la suite d’un défi de Heung-min Son.

Andre Gomes a subi une fracture de la luxation de la cheville droite lors du match nul contre Tottenham en novembre

Il a laissé le terrain sur une civière à l’agonie tout en étant administré de l’oxygène et le milieu de terrain a révélé comment son frère et sa nièce étaient là pour en témoigner.

Gomes a déclaré au Mirror: «Mon frère (Nuno) était avec moi pour aller à l’hôpital. Il avait amené ma nièce au stade pour la première fois… et c’est arrivé juste devant eux.

“Mon frère voulait courir des tribunes au terrain et les stewards disaient:” non, non ne fais pas ça “. C’était donc vraiment difficile pour tout le monde. »

Le milieu de terrain a également révélé comment il évitait de regarder la blessure parce qu’il ne voulait pas de l’image de sa cheville dans sa tête.

Andre Gomes est revenu à l’action pour Everton contre Arsenal

“Je ne voulais pas regarder et avoir l’image du traumatisme, du moment (dans mon esprit)”, a-t-il déclaré.

“Mais ma photo est comme, pendant que je crie et que je me rends compte que c’est vraiment arrivé, je peux voir la foule dans le stand et me regarder et aller comme ça … ils se tiennent la main face à l’horreur.

“Je peux encore me voir regarder dans le coin de la tribune principale, et tout le monde me regarde avec les mains sur le visage et fait sortir ses enfants de la photo (pour qu’ils ne voient pas).”

Gomes a récupéré de façon remarquable après une blessure qui, au départ, devait être une fin de saison.

Il est retourné dans l’équipe d’Everton pour leur affrontement avec Arsenal en février et il attribue au personnel médical du club leur travail peu après l’incident pour son retour rapide.

«Le médecin était incroyable. C’était vraiment important, en fait. Il était vraiment rapide. Je savais qu’il voulait remettre la cheville en place et j’ai rejeté l’oxygène car avec l’adrénaline j’étais fou, j’étais en colère. Je ressentais tout.

«Je voulais être sûr qu’il faisait tout correctement, et en fait il était incroyable.

«Il a mis ma cheville au bon endroit. Évidemment, j’ai fait mes ligaments et une blessure aux os. Il l’a mis en place deux fois, en le faisant tourner puis en le mettant en place. Et oui, ça fait mal! “

