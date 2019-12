La nomination de Mikel Arteta est un pari pour Arsenal, déclare Ray Parlour – «C'était un grand joueur, mais il n'a aucune expérience!»

La légende d'Arsenal, Ray Parlour, a averti son ancien club qu'il faisait un gros "pari" en nommant Mikel Arteta comme nouveau manager.

L'Espagnol est sur le point de sceller un retour aux Emirats en tant que nouveau directeur du club, les Gunners et Manchester City étant toujours bloqués dans des négociations sur une indemnité pour le numéro deux de Pep Guardiola.

L'arrivée imminente d'Arteta a déclenché une réaction mitigée de la part des fans et des experts, beaucoup n'étant pas convaincus par le manque total d'expérience de l'ancien capitaine en matière de gestion.

.

Mikel Arteta devrait devenir le nouveau manager d'Arsenal – où il a passé cinq ans en tant que joueur

Parlour a admis à talkSPORT qu'il faisait partie de ceux qui doutaient et dit que la nomination est un risque énorme pour le club.

Arteta a cependant gagné ses efforts sous l'un des meilleurs entraîneurs du monde à Guardiola, et Parlour pense que l'ancien milieu de terrain peut être un succès s'il est capable d'apporter avec lui des éléments de la structure défensive de Manchester City dans le nord de Londres.

"Bien sûr, c'est un pari", a déclaré Parlour lors du petit-déjeuner sportif Alan Brazil de vendredi.

«C'était un grand joueur, mais il n'a aucune expérience en tant que manager.

"Mais alors, n'importe quel manager joue à ce stade, il ne peut pas se tromper!

«Je suis sûr qu'il peut [améliorer la défense d'Arsenal] vous voulez la structure de Manchester City quand ils perdent le ballon, ils travaillent dur sur le ballon et ils ont certains joueurs dans certaines positions qui font leur travail. Fernandinho est celui qui dicte de récupérer le ballon et Arsenal ne l’a pas pour le moment.

. – .

Ray Parlour espère que les années de Mikel Arteta en tant que n ° 2 de Pep Guardiola bénéficieront à Arsenal

"Je suis sûr qu'Arteta se penchera sur cela tout de suite et dira" la première chose que nous ferons sera de mieux défendre en tant qu'équipe, pas seulement en tant que back-four, mais en tant qu'unité, en tant qu'équipe ".

"C'est ce sur quoi il doit travailler si Arsenal veut revenir à la manière de gagner et essayer de combler l'écart sur les quatre premiers."

Parlour estime également que le temps d'Arteta sous Arsène Wenger sera d'une grande valeur pour l'entraîneur débutant alors qu'il se prépare à assumer ce qui est devenu l'une des tâches les plus exigeantes de gestion de l'homme en Premier League.

Interrogé sur ce que Arteta doit apporter à Arsenal, le héros des Invincibles a ajouté: «Certainement renouer avec les fans, mais pour aller de l'avant, son plus gros et le plus dur travail est d'être un homme-manager.

«Étant numéro deux, vous êtes le compagnon de tout le monde. Vous n'avez pas à choisir le camp, vous êtes dans le vestiaire en train de discuter avec les gars comme si vous étiez toujours un joueur, mais vous êtes toujours à côté du manager et vous lui répondez.

Ray Parlour énumère ce que Mikel Arteta doit apporter à Arsenal pour réussir en tant que manager

"Mais maintenant, vous êtes le manager, vous devez prendre de grandes décisions et vous devrez peut-être déranger certains joueurs. C'est le travail le plus difficile, trouver le bon équilibre entre bouleverser le joueur et le laisser de côté et essayer de le garder toujours de votre côté.

"C'est très difficile à faire. Arsène Wenger était un maître à cela.

«Je n'ai jamais croisé Arteta, mais Wenger a dit de bonnes choses à son sujet, il en a fait son skipper.

"Je suis sûr que s'il a appris un peu sur Wenger et Guardiola et sur la façon dont il traite les joueurs au quotidien, alors il doit apporter ça à Arsenal maintenant."

.