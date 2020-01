La nouvelle photo de Tyson Fury avant la perte de poids de 10 pierres étourdit les fans alors que le match revanche de Deontay Wilder se profile

Le voyage de Tyson Fury vers le haut du classement mondial des poids lourds défie toute description et continue d’étonner les fans et les critiques.

À son point le plus bas, avec la toxicomanie et la dépression qui ont piégé le «roi tsigane», il s’est battu pour perdre plus de 10 pierres et faire un retour sur le ring.

Mikey Williams / Premier rang

Tyson Fury se prépare à affronter Deontay Wilder le 22 février

12 mois après le début de sa formation, Fury était de retour sur le ring avec sans doute le puncheur le plus redoutable de l’histoire des poids lourds et a réclamé un match nul controversé avec Deontay Wilder.

Avec le match revanche prévu pour le 22 février, sa place au sommet du classement du Ring Magazine sécurisée et une carrière à la WWE triée, Fury est alléchant sur le point de terminer son remarquable voyage vers le sommet.

Mais le joueur de 31 ans n’est jamais timide pour rappeler aux fans jusqu’où il est allé dans l’espoir que cela puisse inspirer les autres, comme le prouve sa dernière photo de retour sur Instagram ci-dessous.

Absolument incroyable ce que vous avez accompli… 🥊

– lee laidlaw (@leelaidlaw) 7 janvier 2020

Yessss ne peut pas attendre que vous brisiez ce dosser. Vous avez obtenu le soutien de ppl, vous avez aidé à votre motivation et à votre retour. A aidé beaucoup de mesel ppl inclus. Battez-vous pour être heureux 😎

– daz key (@mackemdaz) 7 janvier 2020

Vous êtes une source d’inspiration pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale, montrant que tout est possible. Oui, l’argent aide, mais l’estime de soi et la détermination aussi. Continuez à faire ce que vous faites, on vous a donné un but pour les autres ainsi que pour vous-même.

– Helen Faulkner (@Daydream_Helen) 7 janvier 2020

Le champion des poids lourds linéaire a rejoint talkSPORT en novembre pour promouvoir son nouveau livre «Derrière le masque», parlant à Alan Brazil de ses combats avec la santé mentale.

En particulier, il a parlé de la pression qu’il ressentait autour des gens et de l’acte qu’il décrivait pour atteindre les niveaux de célébrité qu’il savait que son talent méritait.

Il a dit: «Il y a toujours eu deux personnages dans Tyson Fury – il y a Tyson Fury, l’homme, et il y a le Gypsy King, l’artiste. C’était deux personnes totalement différentes.

«Quand je suis dans le ring pour faire mes trucs et me divertir, le Gypsy King sort et il prospère, mais pendant que je suis à la maison pour faire des trucs au jour le jour et que je suis juste une personne normale, un mari, un père, un fils, puis Tyson Fury, l’homme, c’est là que je veux être.

Tyson Fury sur son combat contre la santé mentale

«Avant, je portais toujours un masque, toujours, c’est pourquoi mon nouveau livre s’appelle« Derrière le masque ». J’avais l’habitude de faire un numéro, j’étais un singe performant. C’était comme ça pendant des années.

«Être un bon boxeur ne suffisait pas, ce n’est jamais assez. Si vous êtes un top boxeur, mais que personne ne s’intéresse à ce que vous faites, alors c’est inutile.

«Pour être une star de la télévision à la carte, une star de crossover, pour donner envie aux gens de regarder et d’obtenir de gros chiffres d’audience, vous devez agir comme un fou.

“Mais maintenant je suis arrivé à ce niveau, je peux juste être moi.”

