La nouvelle promo d’ESPN nous rappelle pourquoi nous manquons tous autant de sport

Cela fait environ trois semaines que la pandémie mondiale de coronavirus a mis un terme total à presque tous les sports professionnels. À une époque où tous les aspects de la vie quotidienne ont été bouleversés, je me retrouve à vouloir la normalité de petites choses, comme pouvoir allumer la télévision et simplement regarder un match de la LNH ou de la NBA. Cela ne se produira pas pendant au moins un peu plus longtemps, cependant et sans sport à l’horizon, je suis assez nostalgique de tous ces moments.

Pour beaucoup d’entre nous, le sport n’est pas seulement un passe-temps, mais une véritable partie intégrante de notre vie et ce vide nous a tous laissé de côté. Le sport nous manque. Nous manquons tous les trucs stupides et excitants qui se produisaient quotidiennement. Bien sûr, le World Wide Leader comprend votre douleur et a préparé un montage de moments drôles, émotionnels et inspirants de l’année écoulée qui ne manqueront pas de vous toucher.

Je n’ai pas honte de dire que j’ai une petite boule dans la gorge en regardant ça! Nous manquons tous de sport et nous manquons tous notre vie quotidienne normale où nous n’avons pas à nous soucier d’une économie en chute libre et d’une crise sanitaire mondiale. Les choses sont difficiles là-bas, et ma poitrine se serre un peu pour penser à un moment plus innocent et insouciant où nous pourrions tous nous rassembler autour d’un pilote Zamboni jouant au gardien de but ou lutter contre le basket-ball universitaire et débattre des choix de repêchage. Mais ça va. Nous sommes en attente. Nous devons juste tenir jusqu’à ce que les choses redeviennent normales. Et ne vous inquiétez pas, ils le feront.

