La nouvelle signature de Tottenham, Gedson Fernandes, est une «version Jose Mourinho» de Harry Winks, déclare Adrian Durham

Jose Mourinho a signé Gedson Fernandes parce qu’il n’est pas convaincu par Harry Winks, selon l’animateur de talkSPORT Adrian Durham.

Tottenham a conclu la signature du prêt de 18 mois, avec une option d’achat, de Fernandes de Benfica.

Cela soulève des questions sur la façon dont Mourinho adaptera tous ses joueurs de milieu de terrain à son équipe et si Winks méritera une place.

Gedson Fernandes de Tottenham Hotspur pose pour une photo le 14 janvier 2020 au terrain d’entraînement de Tottenham Hotspur à Enfield, Angleterre

Durham a déclaré: «Gedson Fernandes n’est pas un type de joueur similaire, mais jouera dans une position similaire et est en fait plus un joueur de type Mourinho.

“Il est en fait une version Mourinho de Harry Winks, c’est ainsi que je le vois. Il ne va pas le faire entrer et ne pas le jouer, n’est-ce pas?

“Il semble être déçu par Ndombele et je ne suis pas sûr que Mourinho soit convaincu de Harry Winks, c’est pourquoi Fernandes est entré, à mon avis.

Jose Mourinho est également à la recherche d’attaques de renforts suite à la blessure de Kane

«Sur le plan défensif, je pense qu’il essaie toujours de bien défendre sa défense, mais je pense que devant sa défense, il a également besoin des bons joueurs et pour moi, c’est cette présence physique.

«Gedson Fernandes, une fois en forme, sera un partant pour Tottenham Hotspur. C’est ainsi que je le vois.

“C’est s’il y a de la place dans ce milieu de terrain pour Harry Winks à ses côtés. Et s’il n’y en a pas, qu’est-ce que cela signifie pour Winks en termes d’Angleterre et d’Euro 2020 parce que dans quelques mois, il y a un tournoi massif avec beaucoup de matchs à domicile. “

Durham s’est également demandé si Winks avait la qualité pour jouer dans une équipe comme Tottenham.

Il a ajouté: “Lorsque vous avez dit” il fait bien les choses simples “, je ne suis pas en désaccord, mais elles sont trop simples et trop rythmées. Le dépassement est trop basique. Vous souvenez-vous d’une balle Harry Winks vraiment spectaculaire qui coupe une défense grande ouverte?

«Cette petite balle inversée ou peut-être une balle que personne d’autre n’a vu où vous donnez les yeux à quelqu’un et pensez que vous allez la mettre en diagonale et ensuite vous la glissez à l’intérieur à quelqu’un que vous ne saviez même pas courir sur la balle. Je ne me souviens pas, mais je lui fais peut-être un mauvais service. “

