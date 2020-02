La nouvelle Tame Impala ressemble à une audition pour quelque chose de plus grand

Chaque semaine, Micah Peters étudie le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

Vous associez les mots «Tame Impala» à ce que le groupe fabrique – des psychédéliques hyper traités, soigneusement emballés exactement à mi-chemin entre couper la montagne avec le bord de votre main et la faire glisser le nez en premier – donc vous ne pensez jamais vraiment à ce que le nom signifie. Ou peut-être que c’est juste moi qui ai passé la décennie écoulée, enveloppé dans la lueur béate du son du rockeur australien à l’esprit pop, totalement indifférent à la signification du nom du groupe, car comment ces informations pourraient-elles augmenter l’expérience? Le sentiment serait le même s’il s’agissait des nombrils flous. Mais le nom signifie quelque chose, selon cette interview de 2012 avec Kevin Parker:

«Le nom« Tame Impala »est juste une référence à l’animal africain vraiment, dans une perspective d’entrer en contact avec un animal vivant, celui que vous rencontrerez dans la nature et ayant ce véritable moment bref et tacite mais avec un certain niveau de communication entre vous et cet animal sauvage. Puis la minute suivante, il est reparti d’où il vient. “

Ce genre de citation de musicien d’auteur axé sur les mythes scanne d’abord comme un hooey, mais vous considérez ensuite “Feels Like We Only Go Backwards” comme l’animal sauvage avec lequel Parker veut que vous passiez ce moment tacite. La chanson, du Lonerism de 2012, avec sa ligne de basse en constante évolution, ses pops d’orgue Hammond, ses remplissages de batterie frappants et sa structure live-die-repeat, a plaidé pour Tame Impala comme l’un des groupes de rock les plus intelligents qui travaillent. Ailleurs dans cette interview de 2012, Parker dénonce le revivalisme comme étant ennuyeux et redondant et prétend avoir été assez déçu lors de la première audition du Sgt. Pepper, mais une grande partie de la musique de rupture de Tame Impala devait de grosses dettes au rock psychologique de la fin des années 60; “Feels” était la preuve que Kevin Parker and Co.pourrait créer une intense ruée d’extase.

En écrivant ceci, je l’ai collé après le sentiment de ce moment tacite particulier avec toutes sortes d’embellissements mignons et de références difficiles – avec des mots, la chose exacte que vous n’êtes pas censé utiliser – mais a finalement été dépassé par un commentaire YouTube, comme toujours. De l’utilisateur “Saucy Cowboy”: “[this song] sonne comme des crédits de fin pour votre vie. ”

Certains de ces moments tacites persistent plus longtemps que d’autres. Une bonne chanson de Tame Impala est comme un ensemble parfaitement organisé d’humeurs changeantes qui vous rappellent moins un moment dans le temps qu’une saison de votre vie. Bien que “Mind Mischief” soit sorti deux ans avant mon arrivée ici, pour moi, la chanson représente la possibilité illimitée que j’ai découverte lorsque j’ai déménagé à Los Angeles sans plan en 2014 – le soleil constant, la chaleur d’étrangers que j’ai rencontrés par hasard sur Fairfax , le hochet doux de la monnaie dans ma poche. “Elle se souvient, ma naaaaaaaaaaaaaame” frappe différemment lorsque vous avez des quarts de travail et pas de voiture pour emmener quelqu’un à une date.

Les courants de 2015 ont été l’un de ces moments tacites persistants. Le tout était. Les vraies têtes ont des attachements profonds à des chansons particulières (“Love / Paranoia” est une version plus considérée-dévastatrice de “Sundown Syndrome”, avec une perspective supplémentaire de six ans, des tambours plus gros et un refrain encore plus élevé; je pense à deux fois par semaine) mais en général, les gens ont tendance à parler de cet album comme d’un monolithe. Je me souviens de la bande-annonce promotionnelle, qui montrait Parker errant dans son appartement, des boutons tournoyants, des touches touchantes, s’enfonçant dans une baignoire totalement épuisé après sa grande naissance créative. Après avoir renoncé à l’idée que le groupe était bien plus que Kevin Parker seul dans une pièce avec ses pensées et ses instruments, c’était l’ensemble de Currents – pas «The Less I Know the Better» ou «Reality in Motion» par eux-mêmes – qui élevé le profil de Parker au statut de tête d’affiche Coachella et fait de sa musique un favori parmi l’ensemble Playa. Les artistes doivent désormais souvent dépasser une seule grande chanson dont ils sont devenus les synonymes, mais chaque fois que Kevin Parker sortait du trou d’enregistrement dans lequel il se trouvait, il devait surpasser Currents. Comment pourrait-il sublimer le chagrin, le manque de direction et la peur primaire de l’inconnu dans un autre album qui capture les foules de nouveaux fans de Tame Impala?

Eh bien, il ne pouvait pas. Mais il s’est un peu rapproché en étant encore plus académique dans son approche. Vendredi dernier, une grande partie de ce que les gens ont à dire sur The Slow Rush se concentre sur la façon dont il est musicalement accompli et sur tout le travail attentif et pédant qu’il a fallu pour construire. Perfectionniste notoire, Parker s’est engagé dans le concept du temps à la fois dans l’écriture et la fabrication de cet album: sur le plan thématique, il passe la part du lion de Rush à sa merci; techniquement, j’en ai à peine entendu parler. Les tambours tirent «On Track» au bon rythme, comme un élévateur à chaîne avant de plonger dans «Lost in Yesterday». Pas un seul soupir d’air n’est à sa place: ce que Parker a fait à la version album de “Borderline” était essentiellement un montage de film; approfondir les basses juste ainsi, en frappant les collets juste à droite, en exposant juste assez de lumière parasite.

Parker veut également être un chuchoteur comme Max Martin, donc Rush se double d’une audition pour le son dominant de la prochaine demi-décennie de musique pop. Pensez-y comme si BMW faisait rouler une voiture à changement de forme entièrement faite de tissu sur le sol de la salle d’exposition – vous en verrez des morceaux sur une gamme de voitures dans les mois à venir, mais vous n’en verrez pas une rue. (Mon éditeur Justin aimerait personnellement entendre un autre “Cercles”, ou quelque chose comme ça.) En raison des ambitions de l’album, Rush peut souvent ressembler plus à un exercice d’écoute qu’à une expérience d’écoute, vous envoyant vers le bas des trous et des levées de lapin soigneusement sculptés. vous sauvegardez sur des progressions de batterie intensément méthodiques. Les moments tacites sont plus fugaces cette fois. Il n’y a rien de plus immédiat que «Le moins je connais le mieux», mais bon Dieu, il y a des arrangements. Parker superpose toutes les souches sonores de Philly Soul au yacht rock, et bien que rien ne semble étranger, rien n’est particulièrement excitant non plus. Sur la couverture de The Slow Rush, il y a une belle maison avec une lumière naturelle illimitée et une belle peinture orange sanguine – avec du sable coulant par la fenêtre orientée à l’ouest. Alors que je me promenais à Los Angeles en écoutant l’album le week-end dernier, tout ce à quoi je pouvais penser était de savoir comment personne ne pouvait vivre à l’intérieur.

Maintenant, quelques recommandations pour la semaine:

Dave vient aux BRIT Awards pour accompagner le Premier ministre.

Dave a apporté un piano lors du changement de plateau lors de récentes performances live pour donner le ton à “Hangman” et “Black”, deux des chansons les plus sombres et intentionnelles du catalogue du rappeur britannique. “Hangman” positionne Dave comme archiviste de rue, “Black” plaide pour lui comme un archiviste culturel accompli – sur “Black”, il tente un portrait de toute l’expérience des noirs au Royaume-Uni. Comme l’image se développe tout le temps, elle ne fait que sentir qu’il ajouterait de nouveaux versets au besoin. Lors des BRIT Awards 2020, où il a remporté le prix du meilleur album pour le psychodrame de l’année dernière, Dave a également exclu Boris Johnson:

“C’est raciste, qu’il se sente ou non raciste, la vérité est que notre Premier ministre est un vrai raciste

Ils disent: “vous devriez être reconnaissants, nous sommes les moins racistes”

Je dis que le moins raciste est toujours raciste. »

“Charades”, Headie One et Fred à nouveau ..

La même chimère mangeant un ventilateur de tambour sous une ligne de basse de lumière stroboscopique est présente dans presque toutes les musiques de perceuse; les meilleures chansons déposent des sons incongrus comme des violons et des guitares sur ce rythme squelettique, vous donnant des moments de soleil comme Headie chantant «tout ce que je sais, c’est de l’argent et du bœuf» sur un riff de piano géant et venteux.

