La nuit où la NBA s’est arrêtée pour Kobe et Gigi Bryant

La NBA est restée immobile dimanche soir, coincée quelque part entre l’apparence de la compétition et le deuil de la perte d’une légende du basket-ball qui est décédée tragiquement et soudainement aux côtés de sa fille de 13 ans.

La nouvelle du décès de Kobe et Gianna Maria Bryant a été confirmée peu de temps avant que la NBA ne commence une liste de huit matchs. C’était comme si les jeux ne pouvaient pas et n’auraient pas dû être joués. Au lieu de cela, ils ont continué comme prévu. Le résultat fut une nuit surréaliste dans laquelle les victoires et les pertes étaient sans importance, submergées sous le poids de la douleur et honorant l’héritage compliqué de Kobe.

Les Nuggets et les Rockets ont disputé le premier match de la journée, une matinée d’après-midi qui a basculé juste au moment où la nation apprenait la nouvelle. Les joueurs ont été visiblement secoués lorsqu’ils ont pris le terrain. Tyson Chandler de Houston, Austin Rivers et P.J. Tucker ont chacun été photographiés submergés d’émotion lors de l’hymne national. Tucker portait les chaussures Nike de Bryant et a écrit “RIP KB” et “Love you KB24” sur eux.

Le jeu était censé être télévisé sur NBA TV, mais la plupart ne l’a pas été, remplacé par une émission en studio avec Brian Shaw (ancien coéquipier de Bryant) et Stan Van Gundy essayant de comprendre comment parler d’une tragédie pendant qu’elle était traitées en temps réel. De retour dans l’arène, les joueurs n’ont pas pu cacher que leur esprit était sur Bryant.

Doc Rivers a ensuite été mis à l’honneur. Avant que les Los Angeles Clippers affrontent l’Orlando Magic, il a donné une adresse émotionnelle sur les Bryants aux médias assemblés. Avec des larmes qui coulaient sur son visage, il s’est repris et a parlé de la vertu de Bryant en tant qu’adversaire de l’époque où Rivers avait combattu les Lakers comme entraîneur-chef des Celtics de Boston.

“Je suis désolé de ne pas avoir grand-chose à dire”, a déclaré Rivers, étouffé. «Je dois aller parler à une équipe avant un match et lui dire de jouer.»

Les équipes ont trouvé leur propre façon d’honorer Bryant. Arenas s’arrêta pour des moments de silence avant de donner son avis. Les Mavericks ont annoncé qu’ils retireraient le numéro 24 de Bryant, malgré le fait qu’il n’ait jamais joué pour la franchise. Madison Square Garden illuminé aux couleurs des Lakers et à l’image de Bryant.

Les Spurs et les Raptors ont chacun accepté de prendre des violations de l’horloge de tir sur leurs premiers biens. Les joueurs et les entraîneurs des deux côtés étaient visiblement submergés par l’émotion au moment où cela se produisait. Les Hawks et les Wizards ont emboîté le pas, acceptant de prendre une violation du chronomètre des tirs de 24 secondes et une violation de la zone arrière de 8 secondes pour commencer leur match, soulignant les deux numéros que Bryant a portés tout au long de sa carrière. Les Clippers et Magic feraient de même.

La nuit a été particulièrement émouvante pour la star des Hawks Trae Young, qui était déjà en larmes en arrivant dans l’arène alors qu’il embrassait sa mère. Young était le joueur préféré de Gigi Bryant. Ils se sont rencontrés récemment lorsque les Bryants se sont présentés pour le voir jouer. Young a commencé le match avec le n ° 8 de Bryant, avant de passer à son n ° 11 habituel plus tard dans le match.

Young terminerait la soirée avec 45 points sur 24 tirs et 14 passes décisives, devenant le premier joueur depuis Bryant à enregistrer un double-double de 45 points sur moins de 25 tentatives de placement. Avant et après le match, Young a géré son chagrin publiquement sur les réseaux sociaux, publiant plusieurs fois sur plusieurs plateformes son admiration pour les Bryants et la douleur qu’il ressentait.

… Ce S *** ne peut pas être réel … c’est le premier moment où j’ai pu rencontrer Gianna Maria, elle n’a assisté qu’à 3 matchs cette année … 2 d’entre eux étaient les miens … Elle m’a dit J’étais son joueur préféré à regarder, je ne peux pas le croire

Rest Easy Gigi❤️ pic.twitter.com/IfDrE9Gjlv

– Trae Young (@TheTraeYoung) 26 janvier 2020

Puis il y a eu Kyrie Irving, qui a appris la nouvelle du décès de Bryant et a immédiatement quitté l’arène. Il n’a pas joué contre les Knicks. Bryant avait pris Irving sous son aile à bien des égards au début de sa carrière, voyant un peu de lui-même dans un jeune gardien qui si souvent pris les défenses adverses par son solitaire. Une vidéo de Bryant parlant de sa relation avec Irving a circulé plus tard dans la journée.

Kobe Bryant était un mentor et un ami proche de Kyrie Irving, qui n’a pas joué ce soir contre les Knicks après la mort de Bryant. Kobe a partagé une grande histoire sur le lien étroit qu’ils avaient. pic.twitter.com/x6uR6aPTDd

– Michael Scotto (@MikeAScotto) 26 janvier 2020

D’autres joueurs et entraîneurs de la ligue ont enduré leur douleur toute la nuit. Spencer Dinwiddie a pleuré dans les vestiaires en se rappelant le moment où Bryant lui a dit qu’il était un All-Star. Devin Booker a éclaté d’émotion alors que les fans scandaient «Kobe» tout au long du match des Suns contre les Grizzlies. Gregg Popovich a commencé ses commentaires d’après-match en disant: “Bon match, défaite difficile, peu importe.”

L’entraîneur-chef des Phoenix Suns, Monty Williams, qui a perdu sa femme dans un accident de voiture en 2016, l’a dit avant que son équipe affronte les Grizzlies de Memphis: «Le basket n’est pas vraiment important.»

Kobe ne laisse pas un héritage facile à prendre en compte, pas après les allégations de viol dans une chambre d’hôtel du Colorado il y a 17 ans. Ce qui est clair, c’est ce qu’il représentait pour les gens autour du jeu, des entraîneurs et des pairs qui ont concouru contre lui aux jeunes joueurs qui ont grandi en idolâtrant ses compétences.

La NBA n’a jamais vu un jour comme celui qui a suivi le décès des Bryants. Peut-être que Kobe aurait voulu que les jeux continuent. Pour tout le monde, le basket-ball n’a jamais été aussi insignifiant.