La nuit que Boca va regretter: il a laissé échapper deux points et peut en souffrir chez les Libérateurs

Boca a fait ses débuts dans la Copa Libertadores avec un match nul contre Caracas au Venezuela. Au-delà de cela, il est toujours important d’obtenir des points en jouant en tant que visiteur, ce C’est un résultat qui pourrait faire mal à l’avenir.

Au-delà, Miguel Ángel Russo a opté pour une équipe avec une majorité de joueurs remplaçants, réfléchissant à la définition de la Super League contre la gymnastique, le Xeneize était de loin supérieur et avait tout pour gagner.

Mauvais 2T de #Boca, laissant 2 points dans les débuts de @Libertadores. Une sensation aigre demeure au Venezuela, démontrant pourquoi plusieurs de ces joueurs qui ont joué aujourd’hui sont des remplaçants.

– La12tuittera ⑫ (@ La12tuittera) 4 mars 2020

Après 24 minutes de la première mi-temps, il a déjà gagné 1-0 avec un but de Wanchope Ábila et a contrôlé le match très calmement. Il a eu la chance d’étirer le résultat et ils ont même mal géré un but de hors-jeu.

Fin du match au Venezuela!

#Xeneize 1-1, le but de # Boca a été marqué par Wanchope à 25’PT. Mal ils ont annulé un but à Abila, le commebol commence déjà à nous voler.

Ces points sont ce que nous regretterons bientôt, nous ne gagnons pas 1, nous avons perdu 2

Match? pic.twitter.com/PqB8nME4Ak

– Blue Blood and Gold (@azulyorosangre) 4 mars 2020

Caracas s’est avérée être une équipe peu hiérarchisée, sans grands talents et tout indique qu’elle sera la plus faible rivale du groupe. Cependant, en seconde période et après une infraction infantile d’Iván Marcone, ils ont réussi à égaler le match avec un superbe but de Robert Hernández avec un coup franc.

Pour le déroulement du match et le niveau du rival, Boca a perdu deux points à Caracas. C’est vrai qu’il a joué avec des remplaçants, mais c’est un match nul qui peut compliquer plus tard. Dominos Boca mais n’a pas pu le définir. Bon jeu de Capaldo, Zambrano et Villa. Lâche Marcone et Mas.

– Augusto Cesar (@ Augustocesar22) 4 mars 2020

C’est le football et tout peut arriver, mais nou il serait surprenant que Caracas ait terminé en dernière position du groupe. Il est clair que c’est l’équipe à gagner et c’était la grande chance d’obtenir trois points visiteurs clés.

Robert Hernández connaît un début de saison de rêve. GOLAZO du Caracas FC contre Boca Juniors, lors des débuts de la Copa Libertadores 2020. pic.twitter.com/hCiNNqakhZ

– Juan Andara R. (@JuanAndaraR) 4 mars 2020

Il sera plus difficile de jouer à Medellín contre DIM et contre la Liberté de Ramón Díaz. Il y a aussi plus de chances que ils peuvent gagner au Venezuela et mettre plus de pression sur Russo.

La rencontre de Caracas contre Boca by Libertadores est une caresse dont le football vénézuélien avait besoin après quelques jours complexes. Le licenciement de Dudamel, la blessure de Josef Martínez et le départ des 4 représentants de la Copa Sudamericana.

– Pedro Bozo (@pedrobozoa) 4 mars 2020

La partie positive est qu’après la première date et en voyant les performances de toutes les équipes, il ne fait aucun doute que Boca est toujours le grand favori pour gagner le groupe. C’est de loin celui qui a la meilleure équipe et devrait le faire avec le déroulement des matchs. Il est maintenant temps de déplorer les deux points qui se sont échappés au Venezuela et de penser à se venger lors du prochain match.