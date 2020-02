La paire de Cardiff Callum Paterson et Leandro Bacuna s’affrontent sur le terrain mais “aucun problème dans les coulisses”, a déclaré talkSPORT

Deux coéquipiers de Cardiff se sont affrontés immédiatement après que les Bluebirds ont perdu à domicile contre Nottingham Forest mardi.

Tiago Silva a marqué le seul but du match pour abattre les hôtes et faire passer Forest au troisième rang du championnat – à seulement trois points de la deuxième place de Leeds.

Ce fut une deuxième défaite successive pour Cardiff et signifie qu’ils sont désormais six points derrière Preston en sixième, avec leurs espoirs de play-off s’estompant rapidement.

Il y a eu des scènes inattendues au Cardiff City Stadium mardi

L’attaquant du Bayern Munich Thomas Muller donne un coup de coude à la mascotte de la Ligue des champions avant de détruire Chelsea

Et ce fut une défaite décevante pour les Bluebirds, car l’équipe de Neil Harris a plus que égalé Forest en quête de promotion sur le terrain – enregistrant 18 tirs au total et frappant la cible à quatre reprises.

Cette déception a atteint son paroxysme lorsque le coup de sifflet final a retenti alors que Callum Paterson et Leandro Bacuna, coéquipiers de Cardiff, se sont affrontés sur le terrain.

Bacuna leva la main vers la gorge de Paterson et le duo ne se sépara que lorsqu’un troisième joueur de Cardiff, Will Vaulks, intervint pour les séparer.

Le manager Harris a minimisé l’incident après le match en disant qu’il va bien si ses joueurs s’affrontent – tant qu’il est dans le feu de l’action, et qu’une telle crise est traitée à ce moment-là.

“Je ne me plains pas du tout de la passion”, a déclaré Harris. “J’ai joué comme ça, je gère comme ça, j’aime la personnalité,

«J’aime le caractère, j’aime une mentalité gagnante et s’il y a un argument à temps plein, cela se résumera au fait que nous n’avons pas gagné le match.

“Dans la chaleur du moment, je n’ai aucun problème avec cela tant que la chaleur du moment est traitée, ce qui était le cas, j’ai vu que c’était le cas.

«Dans le monde moderne, nous devons juste faire attention à le faire en public, sur le terrain. Cela pourrait être considéré comme quelque chose de plus important que ce qu’il est. Ce sont deux bons gars. »

talkSPORT a appelé notre homme au Pays de Galles, Laurence Mora, au téléphone mercredi pour faire la lumière sur la surprenante rangée sur le terrain.

“Cela a débordé de l’autre côté”, a déclaré Mora au Alan Brazil Sports Breakfast. «Leandro Bacuna, qui était venu en seconde période à l’arrière droit, et Callum Paterson, qui avait été déplacé vers la droite, avaient essayé de pourchasser l’un des joueurs de Forest et comme le coup de sifflet à plein temps était venu, ils sont venus ensemble et «discuté» lequel aurait dû faire quoi.

«L’un d’eux a mis sa tête dans l’autre… il y a eu une gifle et un coup de pied, et c’était très inconvenant.

«Will Vaulks a ensuite plongé entre eux, et après Neil Harris a dit que nous faisions une montagne à partir d’une taupinière. Il était très désireux de le minimiser parce qu’il ne voulait pas que cette image de Cardiff soit présentée à leurs fans de ce côté-ci du terrain.

“Il minimisait les choses en disant:” ce n’était que la chaleur du moment “, et, je suppose, parfois lorsque vous êtes un sportif d’élite, ces choses finissent par déborder.”

Un tel incident soulèvera toujours des doutes sur l’esprit de l’équipe et s’il y a de vrais problèmes dans les coulisses – après tout, pourquoi s’en prendrait-on si tout est rose?

Cependant, Mora pense qu’il n’y a pas de problème et que la crise était simplement due au fait que les joueurs de Cardiff étaient frustrés d’avoir perdu un match dans lequel ils avaient en fait plutôt bien joué.

“Je ne pense pas nécessairement que cela montre que tout est malheureux dans les coulisses”, a ajouté l’homme de TalkSPORT au Pays de Galles. «Je pense que c’était vraiment le moment.

«Je pense que c’est plutôt à quel point ils étaient frustrés d’avoir assez bien joué contre Forest dans la plupart des domaines, mais manquaient vraiment d’avant-garde et avaient perdu par ce seul but.

“Je pense que c’est plus dans l’instant plutôt que tout problème plus profond.”

