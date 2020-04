la pandémie a été très choquante, un carrousel d’émotions

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Samedi 25 avril 2020, p. a11

Paulina Armería, une taekwondoista qui a opté pour sa double nationalité en octobre dernier pour concourir pour l’Italie, fait face à la pause mondiale pour le coronavirus comme une expérience dont elle espère apprendre, tout comme elle le fait en s’instruisant avec un cours sur l’évolution humaine, tout en formant chacun journée confinée à Rome, avant d’aller chercher la place olympique, pour laquelle il aura une plus grande opportunité après le report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo à 2021.

En tant que Mexicaine, Paulina Almería Vecchi a été championne des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, a remporté la médaille d’argent aux Jeux panaméricains de 2019 à Lima et a détenu plusieurs titres continentaux, avant de migrer en Italie à 23 ans, où son niveau et son La descendance italienne de sa mère lui a permis de rejoindre immédiatement l’équipe européenne.

C’était très choquant pour nous, que nous n’ayons vu que ce qui se passait en Chine, du jour au lendemain, en assimilant tant de changements et de décrets que le gouvernement a donné, surtout quand l’inattendu s’est produit: la fermeture de tout, l’athlète qui se réfugie dans domicile de l’entraîneur national et de sa famille, à Rome, depuis que le Comité olympique italien, où il vivait, a été fermé jusqu’à ce que les restrictions pandémiques soient appliquées dans le pays.

Toujours actif

Cela a été une montée et une chute d’émotions, mais la vérité est que je m’y suis déjà habitué. J’ai déjà perdu le compte des jours passés sans quitter la maison, mais ce qui m’aide beaucoup, c’est d’être actif, d’avoir un peu de routine, mais je vais de l’avant dans certains domaines et cela me garde calme, dit l’athlète, qui est excité Elle a été reçue au domicile du manager de l’équipe nationale, Carlo Molfetta, champion olympique de Londres 2012.

Ce que je sais, c’est que je me lève plus tard que d’habitude. Premier petit déjeuner, et avant de sortir m’entraîner sur le balcon, je fais un cours que j’ai trouvé sur Internet sur l’évolution de l’univers et de l’être humain; J’aime apprendre différentes choses, j’essaie de m’activer mentalement, dit-il.

Ensuite je sors pour m’entraîner, parfois Carlo m’aide; Je donne un petit coup de pied ou je fais le travail qui me touche de force. Puis les gens au Mexique se réveillent, je parle à mes amis, à mes proches, parfois j’ai des séances avec mon psychologue d’équipe, conclut-il.

.