La pandémie met les anciens combattants contre la toile

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 14 avril 2020, p. a10

Loin du ring et des projecteurs, divers anciens combattants mexicains sont actuellement dans l’une des batailles les plus importantes de leur vie, car sans recevoir un salaire fixe, un soutien économique supplémentaire ou être pensionnés, ils doivent survivre face à la crise causée par la pandémie de coronavirus .

Des gladiateurs légendaires qui ont brillé dans différentes arènes et scènes du pays, comme El Matemático, Mano Negra, Súper Astro, Súper Porky, entre autres, vivent depuis des années à la retraite des chaînes et génèrent des revenus, principalement grâce à la vente de masques, t-shirts , des figurines de collection, des porte-clés, des timbres et divers objets à son image qu’ils proposent personnellement aux fans lors de matchs de catch ou via leurs réseaux sociaux.

Ils font également des présentations spéciales et des combats d’exposition; Cependant, plusieurs de ces personnages ont été contraints d’annuler ces activités en raison de la quarantaine qui est maintenue dans le pays afin d’éviter davantage d’infections Covid-19, de sorte qu’au cours des dernières semaines, il a été très difficile pour eux d’obtenir ressources économiques.

Avec cette pandémie, des moments très difficiles sont arrivés, personne ne s’y attendait, j’ai dû reporter des présentations, des expositions et des hommages, même certains aux États-Unis, et je ne peux même plus vendre mes produits en ligne car je ne peux pas aller les déposer pour les expédier , a commenté El Matemático dans une interview téléphonique avec La Jornada.

L’ancien gladiateur a indiqué que pour l’instant il survit grâce à quelques économies, mais je ne sais pas combien de temps elles me dureront. C’est une situation très préoccupante.

Reconnaissant à ses fans, il a expliqué que certains l’ont soutenu en ces temps difficiles en déposant le coût d’un produit, et ils lui ont dit que lorsque la situation s’améliore, je peux leur donner ses articles en personne ou les lui envoyer. Il y en a plusieurs qui ont été très compréhensifs et qui m’ont aidé.

▲ Même la vente d’articles avec son image est paralysée, comme cela arrive avec El Matemático. Photo gracieuseté de l’ancien gladiateur

Avec un ton optimiste, il a raconté que lui et un autre groupe de gladiateurs, parmi eux Tinieblas, Solar et Fray Tormenta, ont été convoqués «par une personne pour lancer une nouvelle chemise avec l’image de nos masques portant des masques et que, dans le style du de vieilles affiches de lutte, dit “Legends of the ring vs. The Killer Coronavirus”, qui sera vendu pour collecter des fonds pour nous-mêmes et d’autres collègues qui ont besoin d’aide. Espérons que cela plaira au public et qu’il pourra être bien vendu ».

Pour sa part, l’ancien gladiateur Mano Negra a estimé que c’était le bon moment pour la Commission de lutte actuelle de Mexico de commencer à montrer son soutien à nous qui avons tant donné à ce sport, mais encore une fois, il est évident qu’il n’existe pas et que son nom n’est que sur une feuille de papier, rien de plus pour combler un trou, car il n’a jamais été d’aucune utilité, et il ne nous a pas du tout contribué.

Le natif de Torreón, Coahuila, et qui est également actuellement engagé dans l’acupuncture, a déclaré que dans son cas, «il a eu trois événements qui ont été annulés en raison de la pandémie, et je n’ai pas pu aller à des expositions de lutte, qui est l’endroit où je vends le plus mes souvenirs, encore moins j’ai pu ouvrir mon bureau, donc pour l’instant je n’ai pas de revenus, mais bon, d’une manière ou d’une autre, nous allons de l’avant.

Espérons que cette situation prendra fin le plus rapidement possible et, surtout, j’espère que nous pourrons supporter économiquement la durée de la quarantaine.

