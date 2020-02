La participation au défilé du Super Bowl des Chiefs semblait terriblement terne

Les Chiefs de Kansas City ont remporté leur premier titre du Super Bowl en 50 ans avec la victoire de dimanche sur les 49ers. C’était un championnat que de nombreux fans des Chiefs avaient attendu littéralement toute leur vie pour vivre, et mercredi a été l’occasion de célébrer avec l’équipe.

Les chefs ont tenu leur défilé de championnat au centre-ville de Kansas City avec un itinéraire qui a conduit à un rassemblement à Union Station. Alors que certains responsables de la ville s’attendaient à près d’un million de fans lors des festivités de mercredi, les photos et vidéos du défilé ont déçu les fans d’autres équipes par la participation de Chiefs Kingdom.

Lorsque les Royals ont remporté les World Series 2015, par exemple, la foule a rempli toute la colline devant Union Station avec environ 800000 personnes, selon l’Associated Press.

Une heure avant que les Chiefs ne se rendent à Union Station pour le rassemblement, le taux de participation a été considérablement pire que ce que les Royals ont attiré en 2015. C’est ce que le compte Twitter des Chiefs a publié mercredi matin.

Et les photos de fil ont montré que la foule s’est remplie lorsque les joueurs se sont dirigés vers le podium, mais la participation était toujours visiblement derrière ce que les Royals ont attiré en 2015.

À première vue, ce résultat est choquant. Les Chiefs ont l’une des bases de fans les plus fidèles (et les plus bruyantes) de la ligue. Le football surpasse le baseball en termes de popularité. Et les Chiefs attendaient depuis 50 ans ce deuxième titre du Super Bowl. Tout cela aurait dû entraîner une participation plus importante.

Mais il est important de noter que le défilé des Royals s’est déroulé sur une journée parfaite de 70 degrés et était le premier championnat majeur de la ville depuis 1985. Avec un temps comme celui-là, ces 800 000 personnes étaient plus que disposées à se présenter au défilé. Mercredi, Kansas City faisait face à un temps maussade dans les années 20. Cela – ainsi que les mauvaises expériences et les problèmes logistiques du défilé des Royals – auraient pu éloigner les fans de la télévision à la maison. Les défilés de championnat sont une sorte de mal de tête après tout.

Cela n’a cependant pas empêché d’autres bases de fans de faire honte à la foule des Chiefs.

Là encore, ces autres fans ne célèbrent pas une victoire au Super Bowl en ce moment. Mis à part l’assistance, Kansas City remporte cette manche.

