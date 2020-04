La pause affectera le mental: Biles

Pl

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. a12

New York. L’attente d’un an pour les Jeux olympiques en raison du coronavirus affectera les athlètes, a admis la gymnaste américaine Simone Biles une semaine après le report de Tokyo 2020 à 2021.

Physiquement, je ne doute pas que mes entraîneurs me mettront en forme pour Tokyo 2021, a déclaré le champion du monde à 19 reprises à la télévision NBC; Mais mentalement, après un an de plus, je pense qu’il sera accusé et qu’il pèsera sur tout le monde.

Championne olympique de 23 ans à Rio 2016, la gymnaste continue son entraînement à la maison, dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques.

Je suis en contact avec mes entraîneurs, a-t-il dit; Je m’écris et je suis aussi face à face technologiquement pour voir quelle est la bonne décision et ainsi je peux préparer un plan pour l’année prochaine. Biles s’entraîne à la maison comme la plupart des athlètes du monde et interagit avec le monde extérieur par le biais d’appels téléphoniques et de FaceTime.

L’Américaine prévoyait d’entamer la dernière étape de la préparation ce week-end avec sa présence à la Coupe du monde de Stuttgart en Allemagne, annulée par l’épidémie.

Nous nous rencontrerons et repenserons la situation pour qu’elle redevienne forte en 2021. Une nouvelle histoire commence, a annoncé son coach, Cecile Landi, sur Twitter.

Le gymnaste américain vise à remporter cinq titres olympiques au sol, en saut, en barre fixe, en asymétrique et en compétition par équipes.

J’ai l’impression que je ne connais pas grand-chose à l’histoire de la gymnastique. Donc, chaque fois que je bat un record ou que j’obtiens une autre médaille, je ne sais pas si c’est historique ou ce que cela signifie, a-t-il déclaré.

.