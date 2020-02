“La peine? Je n’ai rien vu, il y a le VAR, l’arbitre et la file pour le voir”

Simeone assisté à la presse après la défaite subie dans le derby contre le Real Madrid. Un objectif de Benzema a décidé un concours très serré dans les 45 premières minutes. Il Athlétique c’était bon dans le premier acte, bien que les changements de Zidane Ils ont fait le tour de la réunion.

Évaluation du match

«La première mi-temps a été bonne avec des situations dangereuses. Nous montrons de la personnalité. Dans la seconde, ils ont bien commencé, ils ont trouvé une bonne combinaison dans le groupe avec un objectif important et à la fin, nous avons fièrement essayé d’obtenir l’égalité. Nous nous retrouvons avec un goût amer. La route est la première fois.

Pénalité de Casemiro possible

“Je n’ai rien vu. Il y a le VAR, l’arbitre et la file pour le voir. »

Changement de Morata

«Morata est sorti parce qu’il a eu un coup dur à la jambe. Pour cette raison, il est sorti. “

Manque

«Jusqu’à la première fois avec Morata, c’était très bien. Dans la seconde, avec Morata sur le terrain, Madrid était supérieur. Nous avons compris que Camel avait des conditions pour tenir le ballon. Carrasco n’a pas joué depuis longtemps et nous voulions qu’il le fasse entre les lignes et Lemar n’a pas pu répondre au jeu dont nous avions besoin. En fin de compte, nous ne générons aucune chance. »

Classification

«Bien sûr, il y a un souci et une occupation à changer. Nous avons des pertes qui reviendront et nous permettront de continuer à participer à la Ligue et aux Champions. »

Manque d’objectif

«Le rival était puissant. Dans la première moitié, notre match a été joué et il y a eu des occasions. Vous devez continuer à travailler pour être plus énergique. »

Carrasco et Marcos Llorente

«Marcos a une énergie dont l’équipe a besoin. Il a fait plus de bonnes choses que d’habitude et cela s’additionne. Et Carrasco doit être géré petit à petit. Avec l’entraînement et les matchs, cela nous donnera une solution de plus en attaque. »

Chants du Bernabéu

“Je n’ai rien entendu.”

Satisfait du marché

“J’ai une équipe très compétitive et nous atteindrons les objectifs avec le passage des matches et la répétition de la première mi-temps.”

Manque de foi

«Je ne l’ai pas ressenti. J’ai senti que l’adversaire était supérieur et au cours des 15 dernières minutes, nous avons fièrement cherché l’égalité. »