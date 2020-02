La pénalité efface la FG et conduit à plusieurs mauvais temps pour les parieurs

Le match d’ouverture de la XFL de la semaine 1 a été diffusé sur ABC avec des informations de paris affichées à tout moment sur l’écran, et le match inaugural a livré des coups brutaux aux parieurs qui ont pris le dessus ou soutenu les Dragons de Seattle.

Le total de points pour le match Dragons-Défenseurs de samedi a été fixé à 51,5, les défenseurs à domicile entrant dans le match en tant que favori de 9,5 points. Seattle a mené le match à la mi-temps, 13-12, mais après que les deux équipes se sont combinées pour marquer trois touchés au troisième trimestre, il semblait que les parieurs qui ont pris le relais étaient susceptibles d’encaisser.

Pendant quelques instants dans le quatrième, le total de points a franchi la marque de 51,5 sur un panier de Dragons qui en a fait un match de 31-22 – mais ce panier a été effacé par une pénalité de kicker qui a donné un premier essai à Seattle. Les Dragons ont ensuite échappé le ballon lors du jeu avec un but et un but – et le jeu est resté sans but au cours des huit dernières minutes, les défenseurs ayant conservé la victoire 31-19.

Si le panier n’avait pas été marqué, Seattle +9,5 et plus de 51,5 billets auraient été encaissés. Au lieu de cela, les parieurs qui ont pris le dessous et les défenseurs ont obtenu les victoires.

