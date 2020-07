« La performance de l’équipe est extraordinaire » »Soccer Press

Samedi 04 juillet 2020

L’entraîneur du Bayern Munich était heureux de remporter la Coupe d’Allemagne après avoir battu le Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz à la 90e minute. « Ce qui a été réalisé ces dernières semaines est sensationnel », a ajouté le stratège « bavarois ».

Le directeur technique du Bayern Munich, Hans Dieter-Flick, a montré son bonheur après avoir remporté la Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen et remporté le doublé national cette saison.

« Ce que l’équipe a accompli ces dernières semaines est sensationnel. Le cadre est fantastique. Je suis très, très content, la performance de l’équipe est extraordinaire. Aujourd’hui, il n’y a que de la joie « , a déclaré l’entraîneur du champion de Bundesliga jeté après le match.

Un autre protagoniste de la finale a été Robert Lewandowski et a déclaré que «nous avons très bien joué, nous avons attaqué à l’avant et nous nous sommes bien défendus défensivement. En deuxième mi-temps, nous avons montré que nous sommes la meilleure équipe et nous voulons être vainqueurs de la coupe ».

De plus, Serge Gnabry a eu des mots après le coup de sifflet final. «Nous sommes très heureux d’avoir réalisé deux fois plus aujourd’hui. En première mi-temps, nous avions le jeu complètement sous contrôle et nous aurions pu en marquer un ou deux de plus « , a-t-il déclaré.