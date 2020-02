La perspective de la NFL est un dunker incroyable

Henry Ruggs III est littéralement le meilleur d’entre nous. Y a-t-il quelque chose qu’il ne peut pas faire? Je suis sérieusement mort en ce moment.

Cet homme est entré dans la moissonneuse-batteuse de la NFL et a courageusement exécuté un tableau de bord officiel de 4,27 de 40 verges, l’un des plus rapides de l’histoire de la moissonneuse-batteuse. Il y a six récepteurs qui ont exécuté des temps de tir sous 40 de 40 verges. Tu obtiens le point. Mec est rapide.

Mais ce n’est pas ce que j’entends vous dire. Ce que vous devez également savoir sur Ruggs, c’est qu’il est aussi apparemment un hooper.

Et non seulement il est un hooper, il est aussi un dunker fou. Comme, un type de dunker «le mettre dans le concours de dunk en ce moment».

Obtenez juste une charge de cette bobine de surbrillance.

Il ne fait pas que tremper. Il parcourt, contourne et traverse les gens. Il casse des 360 sans grand début de course. Sa tête est très clairement au-dessus du bord. Gardez à l’esprit que mon homme ne mesure que six pieds de haut.

Chaque dunk que nous avons vu de lui aurait obtenu un 10 à Chicago pendant le week-end des étoiles NBA. Eh bien, peut-être pas selon les normes de Dwyane Wade – mais quand même!

Je dis juste, mec. Je connais un hooper quand j’en vois un. Henry, mon pote, si la NFL fait vraiment ce lock-out? La NBA attend mon ami.

.