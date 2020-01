La perte de Kobe Bryant, un mythe et un homme

Hier, Kobe Bryant a pu regarder LeBron James le dépasser sur la liste des meilleurs scores de la NBA et envoyer une note de félicitations – peut-être malgré une partie de lui-même. Il pourrait planifier son dimanche autour d’un tournoi de basket-ball pour les jeunes avec sa fille, Gianna, tenu à son académie des compétences à Newbury Park. Aujourd’hui, les deux sont partis. Bryant et Gianna figuraient parmi les neuf tués dimanche dans un accident d’hélicoptère, survivant maintenant par les restes de familles dévastées.

Bryant a déclaré que c’était l’intérêt de Gianna pour le basket-ball qui l’avait ramené au match de la NBA après sa retraite en 2016. Ils ont commencé à apparaître en marge de LA à Atlanta, où Bryant, 41 ans, présenterait sa fille de 13 ans à certains. des meilleurs jeunes joueurs de la ligue. Kobe adorait ses quatre filles, et celles de la NBA adoraient Kobe. Lors d’une de leurs visites, Trae Young a été ravi d’apprendre qu’il était l’un des joueurs préférés de Gianna. “C’est un peu fou”, a déclaré Young, “parce que je vais aussi regarder ses moments forts.”

Il y a maintenant une tragédie dans ces clips, qui capture la dernière fois que cette adolescente canalisera le pull fadeaway de son père. Il n’y a pas si longtemps, Bryant se vantait des rêves de Gianna sur la WNBA à la télévision nationale. “Ce gamin, mec”, a déclaré Bryant fièrement, secouant la tête alors qu’il se lançait dans une histoire sur sa fille poursuivant son héritage de basket-ball. Pour les Bryants, c’est une journée déchirante. Vanessa a perdu son mari et sa fille. Natalia et Bianka ont perdu leur père et leur sœur. Capri, même pas un an, a perdu la chance de connaître vraiment sa famille dans son ensemble.

Pour le monde extérieur, il y a un autre type de chagrin. Kobe Bryant était une légende, non seulement assez célèbre pour paraître plus grande que nature, mais aussi vénérée au point de devenir une véritable mythologie. Il y a des histoires selon lesquelles Kobe ne dormirait que quelques heures à la fois. Une série de boules d’air contre l’Utah est devenue un procès Campbellian. Son histoire a pris une vie à part: les cinq anneaux, les dagues de fin de partie, la persistance à cause de blessures, l’impitoyabilité sur le terrain, le jeu de 81 points, l’éthique de travail légendaire, la brillance mécanique, la Mamba Mentality ™ , l’Achille déchiré et l’adieu en 60 points. Un joueur qui a fait tout ce qu’il pouvait pour se façonner après Michael Jordan a réussi à capturer sa qualité la plus ineffable. Il est même impossible d’avoir une conversation sur Bryant sans avoir d’abord traversé l’aura qui l’entoure.

Une génération entière de joueurs et de fans a grandi à la lumière de cette aura. L’influence de Bryant sur la NBA d’aujourd’hui est stupéfiante. Après que Kyrie Irving a frappé le plus gros coup de sa vie, il est retourné au vestiaire des Cavs et a appelé Kobe, le champagne continuant à couler en arrière-plan. Kawhi Leonard et Paul George ont grandi en regardant Bryant, ont joué contre lui pendant des années, puis sont allés chercher son cerveau lorsque Kobe a accueilli un groupe de joueurs de la NBA l’été dernier. Dimanche, une procession d’anciens coéquipiers et amis est venue réconforter DeMar DeRozan, un natif de Compton qui a construit son propre jeu après celui de Kobe, comme Kobe l’a fait pour Jordan. Certains qui ont pris le tribunal dimanche l’ont fait en larmes. Non seulement ils avaient perdu un ami et un mentor, mais le joueur dont l’affiche était accrochée au mur de leur chambre d’enfance.

Il y a une douleur aiguë qui accompagne la mort d’un être cher, du genre qui peut évider une personne et la laisser dériver sans but pendant des semaines, des mois et des âges. Pour beaucoup, la mort d’une personnalité publique, comme Bryant, s’enregistre différemment. La grande majorité de ceux qui ont ressenti la défaite de dimanche ne connaissaient pas Kobe. Ils savaient juste qu’il avait toujours été là et ce qu’il leur avait donné en chemin. Le sport est basé sur un engagement envers quelque chose de plus grand que nous, qu’il s’agisse d’une équipe qui s’efforce, d’une identité civique ou de la simple magie de l’expérience partagée. Kobe était cela: une religion en soi, à travers laquelle amis, familles, communautés, affiches de babillards électroniques, admirateurs réticents, joueurs de l’AUA et légions de fans à travers le monde pouvaient trouver du réconfort ensemble. Peut-être que maintenant ils peuvent aussi trouver la catharsis.

C’est le genre de perte à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Pour certains, cela signifie tenir compte de l’affaire de viol de Bryant en 2003, pour laquelle des accusations criminelles ont été abandonnées et une affaire civile a été réglée à l’amiable, Bryant faisant des excuses publiques à la victime. Pour d’autres, la mention même de cette affaire ressemble à un affront à la mort de Bryant. Ces deux réactions sont compréhensibles et valables; nous ne choisissons pas ce qui nous frappe des jours comme aujourd’hui. Mais comment traiter la mort autour de nous sans accepter les mythologies que nous créons? Bryant est tout ce qu’il a fait, avec toute la complexité douloureuse que cela implique. Ce qui était admirable en lui peut encore être admirable. Ce qui était troublant peut toujours être troublant.

Les légendes sont simples et reflètent le plus souvent les qualités que nous souhaitons avoir. Les gens, cependant, ne sont que viciés et compliqués. Bryant pourrait être cruel envers ses coéquipiers de son propre aveu, et pourtant beaucoup ne juraient que par lui. Sa véritable curiosité était emmêlée dans l’alpha machismo. Kobe était le genre d’athlète dont le jeu est devenu inextricable à cause de son personnage sur le terrain – d’une manière à la fois effrontée et méthodique, vivant sa carrière en totale contradiction.

Nous ne reverrons peut-être jamais son espèce. Il y a encore de grands joueurs dans la ligue, certains encore meilleurs que Bryant. On joue même pour les Lakers. Pourtant, les plus grandes stars de la NBA d’aujourd’hui sont presque trop tangibles; rien ne dissipe un mythe comme un appareil photo pour smartphone ou un compte Twitter. Il y a des fans et des joueurs qui ont grandi en regardant Kevin Durant ou Stephen Curry, mais même ces superstars ne jouissent pas du même culte de la personnalité. Kobe a toujours su nous donner juste assez pour faire grandir sa légende. Cela fait de lui une icône. Une inspiration. Cela a changé le monde du basket. Pourtant, lors de son dernier jour, Bryant n’était pas le Black Mamba. Il était un père en route pour le match de sa fille, tous deux pris beaucoup trop tôt.