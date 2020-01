La perte du championnat NFC des Packers est un tour de victoire pour NFL Analytics

Vous ne pouvez pas surpasser les chiffres pour toujours. Toute la saison, les Packers ont mieux joué que ce que leur nombre sous-jacent aurait indiqué, et dimanche, la chance s’est finalement épuisée. Dramatiquement. Les 49ers ont battu Green Bay hors du terrain et hors des séries éliminatoires dans une victoire dominante de 37-20 qui a éteint les espoirs du Super Bowl des Packers.

Ce n’était pas une surprise majeure, compte tenu de la façon dont s’est déroulé le premier affrontement, une déroute 37-8 Niners, entre ces deux équipes. C’était encore moins surprenant pour les fans de la NFL qui adorent sur l’autel des analyses avancées, qui prêchait que les roues tomberaient tôt ou tard du wagon de Green Bay.

Bien que les Packers aient obtenu une fiche de 13-3 et le NFC. 2 graines, ils étaient moins stellaires dans un certain nombre d’autres catégories. Dans la mesure DVOA de Football Outsiders – qui mesure essentiellement l’efficacité par équipe d’une équipe – ils ont terminé 10e, dont 8e en attaque et 15e en défense. L’équipe avait également un différentiel de points de plus-63, qui était neuvième de la ligue et cinquième de la NFC. Ce différentiel de points implique un record de 9,7-6,3, en moyenne, mais les Packers l’ont dépassé de plus de trois victoires. L’équipe est allée 6-1 dans les matchs avec un seul score (plus avait encore deux victoires par huit points, qui pourraient être considérées comme des victoires avec un score), encore un autre signe de sur-performance insoutenable.

Ces drapeaux rouges ont fortement agité le match de championnat NFC. Les Niners ont couru à une avance de 27-0 à la mi-temps, montrant à chaque tour qu’ils étaient l’équipe supérieure. San Francisco est entré dans le match avec le cinquième meilleur DVOA, le troisième meilleur différentiel de points et un avantage sur le terrain, bien que le jeu ait été encore plus déséquilibré que ces facteurs ne l’indiquent.

La performance apathique de Green Bay n’a pas seulement mis en lumière les chiffres médiocres de l’équipe en saison régulière, elle a également révélé les défauts spécifiques des Packers. Cela commence par la défense précipitée de l’équipe, qui n’était que 23e en DVOA. Les Niners se sont précipités pour un énorme 285 verges dans le jeu sur 42 joncs, en moyenne 6,8 par portage. Jimmy Garoppolo n’a lancé que huit passes toute la nuit – il n’a jamais eu besoin de faire plus que cela.

Si un jeu pouvait définir le jeu, c’était cette course de touché de 18 verges par le porteur de ballon Raheem Mostert au deuxième quart. Le trou que la ligne offensive des Niners a percé était si large que la plupart des fans de Santa Clara auraient probablement pu apporter cela à la maison eux-mêmes:

Mostert a terminé avec 220 verges sur 29 courses pour une moyenne incroyable de 7,6 verges par fourre-tout. Il a également ajouté quatre touchés, mais avant de penser qu’il est le prochain Derrick Henry (ou Christian McCaffrey ou Ezekiel Elliott ou Todd Gurley), jetez un œil à ses chiffres de carrière. Mostert a eu le match de sa vie, et il est la définition d’un joueur qui est “juste un gars”, car l’ancien joueur autonome non repêché de 27 ans avait un total de carrière de 297 verges au sol avant cette saison. Il est devenu fort pour les Niners ces derniers temps, mais l’entraîneur-chef Kyle Shanahan aime rouler la main chaude en courant en arrière (et Tevin Coleman s’est blessé à l’épaule au début du match). Les responsables de l’analyse ont depuis longtemps déclaré que le succès rapide était davantage une affaire de stratagème et de blocage du personnel que des demi-offensifs, et le succès que les Niners ont eu sur le terrain avec Mostert en est un parfait exemple: une autre victoire pour les chiffres avancés.

En termes simples, le système de gestion de zone de Shanahan a démoli les Packers. Peu importe à qui ils ont remis le ballon – le receveur large Deebo Samuel a attrapé 43 verges en deux courses, y compris ce scamper de 32 verges au troisième quart:

Parfois, c’était comme si la défense des Packers n’essayait même pas:

De l’autre côté du ballon, l’offensive des Packers a été blanchie en première mi-temps et n’a obtenu ses premiers points qu’à 8:44 du troisième quart, point sur lequel les Niners avaient 27 points d’avance. La dernière ligne de statistiques d’Aaron Rodgers – 31 sur 39 pour 326 verges, deux touchés et deux choix – semble assez respectable face à la deuxième meilleure défense de la ligue par DVOA, mais presque toute cette production est intervenue au moment des ordures. À la mi-temps, les Niners avaient une probabilité de gagner de 99,7% et Rodgers avait une ligne beaucoup plus embarrassante: 9 sur 12 pour 65 verges, une interception et un échappé perdu.

Les statistiques avancées de Rodgers suivent une tendance à la baisse depuis des années. Cette saison, le vétéran QB a terminé 20e en QBR, à égalité au 27e rang en pourcentage d’achèvement au-dessus des attentes et 13e en DVOA, même s’il était sixième au classement de PFF. En saison régulière, Rodgers était inférieur à la moyenne de la NFL en verges par tentative (7,0) et en pourcentage d’achèvement (62,0), et était exactement moyen en pourcentage de touché (4,6). Et tandis que Rodgers a raté l’écart-type Davante Adams pendant quatre matchs après avoir subi une blessure à l’orteil, Rodgers a également profité d’une ligne offensive qui s’est classée première dans le taux de victoires par bloc de ESPN et quatrième dans la catégorie de blocage de passe de PFF. Quelle que soit la qualité de son casting de soutien, l’idée qu’Aaron Freakin ‘Rodgers serait inférieur à la moyenne en yards par tentative est impensable.

Cela dit, le double MVP et champion du Super Bowl affiche toujours son talent de bras extraordinaire et sa capacité de placement de balle plusieurs fois à chaque match, comme il l’a fait sur cette bombe de 65 mètres contre Adams au quatrième trimestre:

Mais ces jeux sont maintenant rares pour les 36 ans. La meilleure compétence de Rodgers est désormais d’éviter les interceptions. Pour la deuxième année consécutive, il a dominé la ligue en pourcentage d’interception (0,7), mais ce n’est pas suffisant. Rodgers peut éviter les erreurs, mais il ne fait plus systématiquement les jeux qui peuvent élever une équipe de bonne à excellente; sa terrible première mi-temps contre les Niners était un autre rappel que le quart-arrière légendaire des Packers est loin de son sommet de carrière 2011-14.

Pour être clair: Rodgers n’est pas un mauvais quart-arrière et les Packers ne sont pas une mauvaise équipe. Mais Rodgers, jadis la crème de la crème du QB, est maintenant quelque part en marge du top 10 de la ligue. Et bien que les Packers aient été assez bons pour être une équipe d’après-saison cette année, ils ont eu la chance de remporter le non de la conférence. 2 graines – et étaient loin d’être prêts à accrocher avec les 49ers. Les chiffres avancés étaient clairs sur ces deux points tout au long de la saison – il fallait juste y faire attention.