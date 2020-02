La pétition pour qualifier les fans des Browns et des Bengals pour la marijuana médicale échoue

Les fans des Browns et des Bengals sont sans aucun doute déçus d’entendre que les responsables de l’État de l’Ohio ont rejeté une pétition qui aurait qualifié leur maladie pour l’utilisation de la marijuana médicale.

Quelle maladie? Si vous devez demander, vous n’avez clairement pas suivi la NFL depuis, enfin, jamais.

Vous voyez, les Bengals et les Browns sont des équipes de football déchirantes. Ils induisent une anxiété chronique. Depuis le retour des Browns dans la NFL en 1999 après avoir été transféré pour devenir les Ravens de Baltimore, aucune des deux équipes n’a remporté un match d’après-saison. Depuis la saison 2016, Cleveland ou Cincinnati a été la pire équipe de la NFL. En 2017, les Browns étaient sans victoire. La saison dernière, les Bengals ont terminé avec une fiche de 2-14. Même les Lions ont remporté trois matchs en 2019, mais là encore, la marijuana récréative est légale dans le Michigan, et il en va de même pour la douleur si vous êtes un fan du bleu et de l’argent d’Honolulu.

Malheureusement pour les fans, le State Medical Board de l’Ohio ne pense tout simplement pas au genre de souffrance endurée par les fidèles des équipes justifie un traitement à la marijuana, comme l’a rapporté mercredi le Cincinnati Enquirer.

Au total, 22 conditions suggérées ont été examinées par le conseil d’administration pour un traitement par la marijuana médicale. Des conditions graves telles que la dépression, l’insomnie et le trouble de consommation d’opioïdes ont été rejetées, en plus de la condition de choisir de s’enraciner pour les mauvaises équipes de football.

Alors que les fans des Bengals restent pour l’instant dankrupt, ils ont au moins un peu d’espoir avec le premier choix au repêchage de la NFL 2020. Les Browns, quant à eux, restent un buzzkill même après avoir été sélectionnés en premier en 2017 et 2018.