La PGA Tour reprendra en juin mais sera fermée aux spectateurs lors de l’arrêt du coronavirus

Le PGA Tour a annoncé son intention de reprendre en juin, mais les quatre premiers tournois ne seront pas ouverts aux spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

La tournée a été interrompue depuis l’annulation du championnat des joueurs après la manche d’ouverture du 12 mars en raison de la crise mondiale.

Il ne faudra pas longtemps avant de voir des personnages comme Tiger Woods revenir sur nos écrans

Les trois premiers tournois de golf de l’année – les Masters, l’US PGA et l’US Open ont été reportés et l’Open Championship annulé pour 2020.

En conséquence, l’US Open de septembre et les Masters reprogrammés de novembre feront partie de la saison 2020-21 du PGA Tour, avec 14 événements restant sur le calendrier 2019-2020.

«La santé et la sécurité de toutes les personnes associées au PGA TOUR et à notre communauté mondiale continuent d’être notre priorité n ° 1, et notre espoir est de jouer un rôle – de manière responsable – dans le retour du monde à profiter des choses que nous aimons», PGA Tour a déclaré le commissaire Jay Monahan.

«L’annonce d’aujourd’hui est une autre étape positive pour nos fans et nos joueurs alors que nous regardons vers l’avenir, mais comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, nous ne reprendrons la compétition que lorsque – en étroite collaboration avec nos tournois, partenaires et communautés – elle est considérée comme sûre. de le faire sous la direction des principales autorités de santé publique. »

La tournée devait revenir le 21 mai et la suspension prolongée signifie que l’Omnium canadien RBC et le championnat de Barbasol ont été annulés.

Le Charles Schwab Challenge, qui débutera le 11 juin au Texas, devrait être le premier événement après la reprise.

Une déclaration de la PGA Tour a ajouté: «Pour le moment, la TOUR prévoit de reprendre le jeu avec les quatre premiers événements fermés au grand public, mais continuera de surveiller la situation et de suivre les recommandations des autorités locales et étatiques afin de déterminer la plus appropriée. accès sur place dans chaque marché.

“En tant que tel, le TOUR examinera en permanence les protocoles disponibles liés au COVID-19 qui pourraient être mis en œuvre lors des événements du PGA TOUR pour assurer la santé et le bien-être de toutes les personnes impliquées.”

