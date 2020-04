La PHOTO de David Medrano de TV Azteca qui a déclenché la vague des mèmes

David Medrano est l’un des journalistes sportifs plus sérieux et consacré de télévision ouverte. Cependant, il comporte également des passages où il montre une certaine Christian Martinoli, Luis García, Luis Roberto Alves Zague et Jorge Campos, personnages avec lesquels il travaille chez Azteca Deportes.

Cette fois, il a utilisé l’impact qu’il a sur Twitter pour télécharger une photo avec l’intention de interagir avec vos followers. En cela, vous pouvez voir accompagné de deux femmes avec le dos sur le Stade Luis Pirata Fuente, vieille maison Veracruz. Cependant, la réaction de ses partisans a eu des conséquences inattendues.

Quel titre lui donneriez-vous? pic.twitter.com/oqlbfDGvwt – david medrano felix (@medranoazteca) 25 avril 2020

Et c’est que, bien que beaucoup aient suivi le jeu avec diverses phrases qu’il a lui-même ditesMedranario“, De nombreux autres ont assuré que le téléchargement d’une telle image la montée du sexisme dans le football mexicain et dans le sport en général. Cependant, la plupart de ces ont été créés pour lui et pour la situation qui a vécu dans ce parti.

Malgré cela, David Medrano Il est resté l’un des journalistes les plus fiables depuis qu’il a rejoint Azteca Deportes en 1995. De même, il a participé à d’importants événements internationaux tels qu’une multitude de Mondebeaucoup Jeux olympiques et d’innombrables compétitions comme le America’s Cup, Gold Cup et Confederations Cup.

Alors M. Medrano. Med @medranoazteca pic.twitter.com/x8dNWDld3w – 🦠 Covid Viquez 🦠 (@gabbie_viquez) 25 avril 2020

la peur ne monte pas un âne ,,,,, le medranario – CHICHO (@chichoalatorre) 25 avril 2020