La photo de Kareem Abdul-Jabbar prise dans le ciel, a passé en revue

Le skyhook de Kareem Abdul-Jabbar était imparable, même quand vous saviez qu’il allait arriver. La jambe gauche balaie la voie, prête à s’enraciner au sol comme un tronc d’arbre. Jambe droite fléchie à 90 degrés au genou, suspendue dans les airs. Le bras droit rentre derrière la tête avant de se déployer lentement droit dans les airs. Lever le bras gauche pour protéger l’intérieur de la balle, puis balayer dans votre espace aérien comme un bouclier flottant. La même chose, à chaque fois. Et à chaque fois, la défense était sans espoir.

PERFORMANCE: 9.7



Nous ne pouvons pas déterminer le pourcentage exact qu’Abdul-Jabbar a tiré lors de son mouvement breveté, car son âge d’or est antérieur à Internet lui-même. Notre meilleure supposition vient d’un blogueur intrépide nommé “LamarMatic” qui a suivi tous les skyhooks d’Abdul-Jabbar des séries éliminatoires de 1983. Il a disputé 15 matchs éliminatoires cette saison, dont 10 contre les centres du Temple de la renommée Artis Gilmore et Moses Malone. Les résultats: même 50 pour cent sur les skyhooks tout en marquant 1,06 points par possession. (À titre de comparaison, seules deux équipes ont marqué au moins un point par possession lors des matchs consécutifs au cours de la saison 2019-2020). Ces chiffres d’efficacité semblent être une estimation prudente pour l’ensemble de son œuvre, compte tenu de l’âge d’Abdul-Jabbar (il avait 35 ans, le plus ancien joueur des séries éliminatoires) et de la qualité de la compétition à laquelle il a été confronté.

Abdul-Jabbar affirme que personne n’a jamais bloqué son skyhook de front. «Peut-être que quelques personnes y sont arrivées, venant aider là où je ne pouvais pas les voir, mais si je savais où était quelqu’un, cette personne n’allait pas bloquer ce tir, parce que j’avais toujours mon corps entre eux et le ballon avant de relâcher le ballon, et il est impossible d’y arriver », a expliqué Abdul-Jabbar à JA, écrivain de l’époque. Adande. Il a tort que personne n’ait bloqué le skyhook – voici un clip de Wilt Chamberlain tapotant le skyhook deux fois en une seule fois, et voici celui de Ralph Sampson faisant l’acte – mais il a certainement capturé le sentiment que tous les adversaires avaient à l’époque. Cela semblait impossible à bloquer, et il n’y a rien de plus démoralisant qu’un mouvement qui n’a pas de compteur défensif.

La raison la plus importante pour laquelle le skyhook est devenu imparable est également la plus ennuyeuse: Abdul-Jabbar est grand. Il était inscrit à 7’2, mais il a joué beaucoup plus gros que cela. Lorsqu’il étendit complètement son bras droit et sauta en l’air de son pied gauche, il put atteindre plus haut que n’importe quel être humain. Il a dit une fois à l’astrophysicien Neil deGrasse Tyson que son point de libération sur le crochet était «d’environ 10 à 11 pieds dans les airs». Cela semble à peu près juste.

Surtout, Abdul-Jabbar avait toujours la force du bras pour donner un coup d’arc au tir tout en le faisant tourner de son majeur et de son index. Cela sépare le skyhook d’un hameçon plus traditionnel, qui a tendance à être abattu en montant et n’a pas le backspin doux du skyhook. Il est plus facile de penser à l’hameçon comme un coup de saut latéral à une main, à une jambe, libéré à 11 pieds, où personne ne pouvait le bloquer.

Arriver à ce point était la clé. Comme Abdul-Jabbar l’a dit à Adande: «Lorsque vous tirez dessus, vous forcez les gens à attendre que vous montiez. Et s’ils attendent jusqu’à ce que je commence à le filmer, ils devront juger de la distance et du temps, et c’est parti avant de pouvoir le rattraper. ”

Tout cela se produit à cause de deux autres éléments clés du déménagement. Le premier est ce large pas à gauche à travers la voie, qui crée cette barrière entre le corps d’Abdul-Jabbar et le défenseur. La meilleure façon de perturber le crochet est de le forcer à faire ce pas en arrière et en biais, le déséquilibrant. Si vous avez fait ressembler cette jambe à cela, vous avez eu une chance.

Photo de Rich Pilling / NBAE via .

Mais cela arrivait rarement. Parce qu’Abdul-Jabbar a mis un point d’honneur à traverser les défenseurs au lieu de les contourner, sa jambe gauche se tenait droite comme un chêne. Ils étaient coincés lui laissant de l’espace, comme ça.

Ou se replier quand toute la force de son poids a ricoché sur leurs côtés.

Cela nous amène à la dernière clé cachée de l’efficacité du skyhook: ce bras. Disons que vous faites tout parfaitement en tant que défenseur. Vous avez poussé Abdul-Jabbar sur le bloc. Vous ne l’avez pas laissé utiliser facilement sa jambe gauche pour vous traverser. Vous êtes dans son espace autant que possible. Votre bras est étendu vers l’extérieur pour modifier le tir. Même si vous faites tout cela, vous n’avez toujours aucune chance de bloquer le tir parce que l’autre bras d’Abdul-Jabbar balaie vers le bas pour vous balayer.

Photo par Andrew D. Bernstein / NBAE via .





























































Photo de Focus on Sport / .

Le succès d’Abdul-Jabbar dans la dissimulation de ce bras est la raison la plus sous-estimée pour laquelle le crochet a disparu dans l’obscurité. Imaginez Abdul-Jabbar reproduisant ce mouvement encore et encore dans un monde où tout fan peut ralentir la vidéo haute définition et signaler des fautes offensives non appelées. Considérez le tollé que James Harden obtient pour sa propre chasse aux fautes, en particulier sur les lecteurs du panier. Ce bruit serait 10 fois plus fort pour le skyhook d’Abdul-Jabbar. La ligue légiférerait ce mouvement hors du jeu avec un claquement de doigt.

C’est au moins une explication plus plausible de la disparition de la photo que celle de style OK Boomer qu’Abdul-Jabbar lui-même propose. Au début, il a blâmé les enfants imitant des hauts voleurs comme Michael Jordan et Julius Erving. D’après un profil du New York Times de 1988:

“” Une des principales raisons est que les enfants qui grandissent aujourd’hui veulent tous être comme Michael Jordan et le Dr J et Dominique “”, a-t-il déclaré, faisant référence à Julius Erving et Dominique Wilkins. “Ils veulent montrer une grande capacité athlétique évidente et sauter haut et tirer sur des cavaliers et lancer le ballon.” “

De nos jours, il redirige le même argument vers différents types de joueurs.

«Tout le monde est tellement amoureux du tir à trois points. Donc les enfants ne veulent pas deux points. Ils ne veulent pas travailler dos au panier. Ce n’est pas cool. Ils veulent aller là-bas dans la stratosphère et tirer à trois points. »

Abdul-Jabbar a-t-il jamais considéré que la raison pour laquelle les gens ne tirent plus au crochet n’est pas parce que ce n’est pas cool, mais parce qu’il est impossible pour quiconque de rassembler tous les éléments nécessaires pour en faire un excellent coup? En parlant de …

STYLE: 8,9



Je n’ai jamais compris l’argument selon lequel le skyhook n’est pas cool. Ces gens sont-ils fous?

Les entrevues avec une demi-douzaine d’entraîneurs ont révélé bon nombre des mêmes réponses. Le jeu a changé. C’est difficile à apprendre. Ce n’est pas cool. “Les équipes ne le font plus et ne le déposent plus dans le poteau”, a déclaré l’entraîneur des Pélicans Alvin Gentry. L’entraîneur adjoint de Thunder, Mark Bryant, a ajouté: “Vous n’allez pas avoir de publicités tirant le skyhook. Seulement [Kareem] eu des publicités en train de tirer le skyhook. “

[…]

“Les enfants n’aiment pas le faire”, a déclaré Bryant en riant. “Cela se résume en quelque sorte à cela.”

De peur que vous pensiez que ce ne sont que quelques entraîneurs grincheux, même Shaquille O’Neal a admis que sa génération «aime être beaucoup plus cool».

Selon vous, quel coup de crochet semble plus cool? Cette …

Ou ca?

Quelle photo essayez-vous le plus lorsque vous photographiez? C’est sûr que l’enfer n’est pas d’O’Neal.

Abdul-Jabbar’s a même un nom incroyable: skyhook. C’est le terme diffuseur des Bucks, Eddie Doucette, utilisé pour décrire le tir emblématique qu’Abdul-Jabbar a réalisé pour remporter le sixième match de la finale de la NBA en 1974.

Il est un peu trompeur de dire que ce moment était la première utilisation du terme, comme le veut la légende. Il y a un son de Doucette qui l’utilisait depuis 1970, et vous pouvez également entendre Pat Summerall (oui, ce Pat Summerall), en disant: “Le crochet du ciel est bon!” sur l’appel TV. Quoi qu’il en soit, lisez l’explication de Doucette sur la façon dont il a inventé le terme et dites-moi que cela ne sonne pas comme un enfer. (Je souligne):

“Quand il est allé à cette ligne de base et est monté pour ce coup, c’était presque au niveau des yeux avec moi”, a déclaré Doucette. «C’était comme ça. Tout est devenu au ralenti quand il est monté pour ce coup sur la ligne de base. Je l’ai pris dans la foulée. Je suis descendu de sa jambe gauche. Un équilibre parfait. Main droite complètement déployée. Balle sur le bout des doigts. Lancé ce coup. Et comme il l’a lancé, il m’a juste frappé. «Cette balle sort du ciel. C’est un crochet. » C’est comme ça que ça s’est passé. Je n’y ai jamais pensé. Mais je devais être dans une position où je me trouvais qui m’inspirerait à penser qu’elle sortirait du ciel. »

L’idée que le skyhook n’est pas cool, alors, n’a jamais été avec moi. Le vrai problème est qu’Abdul-Jabbar n’était pas considéré comme cool, pas le coup lui-même. Le cliché lui-même est une chose de beauté. Comme l’a dit Oscar Robertson, «c’est presque un coup de ballet. Il y a tellement de rythme et d’équilibre dedans. C’est presque comme une pirouette. “

Je suis plus favorable à l’idée que le crochet n’est pas aussi «macho», pour reprendre les mots d’Abdul-Jabbar, comme un slam dunk ou un mouvement de puissance. L’idée que l’on peut perfectionner le skyhook si on y consacre juste assez d’attention se fait de deux manières. Le coup peut sembler beau, mais un mec suprêmement athlétique et fort peut sentir qu’il n’a pas besoin de recourir à de telles astuces pour faire son truc.

C’est le même phénomène qui explique pourquoi plusieurs grands et pairs de tous les temps ont été lents à accepter l’éclat de Stephen Curry alors même que les masses l’ont rapidement embrassé. Sa technique était impeccable, mais sa stature physique semblait ordinaire. Il n’avait pas l’air d’un super-héros. Ce n’était pas un géant.

Comme Curry, le mouvement de signature d’Abdul-Jabbar était de tirer sur les défenseurs, pas de les repousser. Mais contrairement à Curry, Abdul-Jabbar ressemblait à un géant par rapport à tout le monde. Peut-être aurait-il été plus «macho» s’il avait utilisé cet avantage physique pour labourer ses adversaires plutôt que d’utiliser la finesse pour réussir. Peut-être que c’est ce que O’Neal et d’autres veulent dire quand ils suggèrent que le skyhook n’est pas «cool».

Mais si c’est ainsi que les joueurs de la NBA définissent vraiment «cool», considérez-moi le contraire de Miles Davis. Si les joueurs de la NBA pouvaient regarder ce tir emblématique avec un crochet, je pense qu’ils le feraient tous.

GLOBAL: 9.3



Le basket-ball est un sport technique et non physique. Les meilleurs joueurs ressemblent à des artistes et des danseurs, pas à des rochers. Même Zion Williamson défie notre imagination à cause de son agilité à sa taille, pas à cause de son type de corps.

Alors, que ce soit un appel à donner plus d’amour au skyhook. Au lieu de grommeler que personne ne l’utilise plus, apprécions la chance que nous avons eue de voir Abdul-Jabbar le rendre si parfait.