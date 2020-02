La plupart des Thunderbirds n’ont pas hâte pendant le survol

Il s’agit du Daytona 500 from the Sky: une série en plusieurs parties de For The Win qui examine la plus grande course de NASCAR de l’année dans une perspective aérienne.

DAYTONA BEACH, Floride – Lorsque les Thunderbirds de l’US Air Force effectuent le survol du Daytona 500 de dimanche (14 h 30 HE, FOX), les six pilotes pilotent leurs F-16 entre 18 pouces et trois pieds de distance dans une formation delta, car ils chronomètrent parfaitement leur apparition avec la fin de l’hymne national. Plus précisément, c’est le dernier mot, “courageux”.

Bien sûr, ce sont des pros qui passent par un processus de sélection hautement compétitif pour devenir un Thunderbird. Mais c’est toujours ridiculement proche les uns des autres à environ 500 miles à l’heure.

Et encore plus impressionnant: la plupart des pilotes n’ont même pas hâte de voler.

Comme l’a expliqué le major Michelle Curran, Thunderbird n ° 5, le lieutenant-colonel John Caldwell est Thunderbird n ° 1 – il est également connu sous le nom de Boss – et il ouvre la voie dans la formation du delta en survolant Daytona International Speedway.

“Tout le monde s’envole du jet plus près du patron qu’eux”, a déclaré Curran à For The Win.

«Nous avons donc Thunderbird n ° 1 au milieu. Il fixe le timing. Il est le seul responsable de vous assurer que vous nous voyez passer directement au «B» dans «brave» de l’hymne national. Donc, beaucoup de pression sur lui. Il pilote également une belle plate-forme lisse parce que nous sommes sur les ailes. “

Et ces pilotes sur les ailes, deux de chaque côté du n ° 1, regardent à droite ou à gauche pendant le survol, plutôt que de regarder droit devant, ce qui nécessite beaucoup de pratique et de confiance.

“Je regarde le jet n ° 2 et je fixe des références et je vois l’arrière de sa tête, alors qu’il regarde Boss, qui est au milieu”, a déclaré Curran, qui n’est que la cinquième femme Thunderbird et le deuxième pilote solo. pour leurs démonstrations aéronautiques.

«La même chose se produit de l’autre côté, tous regardant vers le milieu. Donc, souvent, nous ne savons même pas quand nous avons franchi la piste parce que l’angle que vous regardez, vous ne pouvez pas vraiment le voir. Vous ne le savez que parce que le patron appelle un tour par la suite. Il dit: «Tournez à droite!» Et vous vous dites: «Oh, nous l’avons déjà fait. C’est fait. Nous avons fait le survol! ‘»

Curran en est à sa deuxième année avec les Thunderbirds, mais à la 11e place avec l’US Air Force. C’est donc son deuxième survol de Daytona 500, mais elle a eu beaucoup d’entraînement avec le calendrier de neuf mois des Thunderbirds rempli de survols et de spectacles aériens.

Et elle a appris que la tête tournée vers le côté pour les survols n’est pas la chose la plus confortable.

“Ça fait mal pendant un certain temps, puis je pense qu’à mi-chemin de la saison, votre corps s’y adapte”, a déclaré Curran. “Et puis à la fin de la saison, vous vous dites:” OK, il est temps que cela se fasse parce que mon cou et mon dos sont vraiment douloureux de regarder dans une direction. “Mais vous vous y habituez.”

Pour le Daytona 500, les F-16 jets à l’aéroport international de Daytona Beach adjacent au circuit de Daytona. Curran a déclaré que les Thunderbirds décollaient entre 30 et 45 minutes avant l’hymne national et qu’ils volaient vers la plage jusqu’à leur «point d’arrêt», qui est une zone à faible trafic aérien.

Il leur faut environ 20 minutes pour se rendre de l’espace aérien de la plage à la piste, et les membres de leur équipe sur le terrain fournissent des mises à jour sur le calendrier du chanteur de l’hymne et si cette personne a quelques secondes d’avance ou de retard sur son rythme habituel. La bonne nouvelle pour eux est le sergent technique de l’Air Force. Nalani Quintello est la chanteuse de cette année.

Une fois que les Thunderbirds sont en route vers la piste, ils peuvent accélérer ou ralentir, dans une certaine mesure, pour chronométrer leur survol avec la fin de l’hymne et “peuvent normalement faire la différence”, a déclaré Curran.

Les Thunderbirds ont également un petit quelque chose de spécial prévu pour le Daytona 500 de dimanche. Cela s’appelle un éclatement delta, c’est-à-dire quand ils sont dans la formation delta standard et qu’ils vont tous dans des directions opposées comme un feu d’artifice.

Curran a dit que ce n’était pas standard pour un survol, mais ils l’ont pratiqué plusieurs fois. Elle a dit que le plan est de faire un survol régulier, puis de revenir pour la commande – “Pilotes, démarrez vos moteurs!” – puis faites l’éclatement.

“C’est la manœuvre préférée de beaucoup de gens, donc ça va être cool”, a déclaré Curran.

