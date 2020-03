La police enquête sur des allégations d’abus et d’agression racistes par le personnel de sécurité de Manchester Utd

Manchester United coopère pleinement avec l’enquête de la police du Grand Manchester sur un rapport d’abus et d’agressions racistes présumés par le personnel de sécurité d’Old Trafford.

Des allégations ont été révélées lundi qu’un membre du personnel travaillant pour Arc, qui fournit des services de restauration et de nettoyage, a été maltraité par des employés de Controlled Solutions Group avant la rencontre de février en Europa League avec le Club de Bruges.

Les deux parties sont liées à United, mais elles ne sont pas directement employées par le club, qui tient à aller au fond des allégations et partage des images de vidéosurveillance pertinentes avec la police.

Dans un communiqué, United a déclaré à la Press Association: «Nous avons connaissance d’un incident grave présumé avant le match du Club de Bruges le 27 février.

«Nous coopérons pleinement avec la police et attendons les résultats de leur enquête.»

Plus tôt mardi, GMP a publié une déclaration disant: «La police du Grand Manchester continue d’enquêter sur un rapport d’ordre public aggravé par la race et d’agression présumée contre Sir Matt Busby Way, Manchester.

«Peu avant 20 heures le jeudi 27 février 2020, il a été signalé que deux hommes avaient soumis un homme à des propos racistes avant de l’agresser.

«Un compte rendu a été recueilli auprès de la victime plus tard dans la soirée et les officiers ont depuis gardé contact avec lui tout en travaillant pour recueillir d’autres informations importantes.

«Cela comprend l’examen des images de vidéosurveillance de la zone où l’incident aurait eu lieu pour tenter d’identifier les personnes potentiellement impliquées.

«GMP prend très au sérieux les allégations de cette nature et s’engage à explorer toutes les pistes d’enquête possibles.»

Ces allégations ont été démenties avec véhémence par le CSG dans une déclaration formulée avec force.

“Le Groupe Solutions Contrôlées se conformera pleinement à toute enquête sur les allégations d’agression ou d’abus par des membres de notre personnel”, a indiqué la société.

«Nous nions catégoriquement que tout membre du personnel du CSG ait été impliqué dans une agression ou un abus de quelque nature que ce soit contre cette personne. Nous pensons que cet individu a fait un récit totalement faux et fabriqué d’agression ou d’abus contre lui par le personnel de sécurité.

«Le CSG se conformera pleinement à toute enquête policière ou autre sur ces fausses allégations.

«Nous sommes extrêmement confiants qu’il n’y aura aucune autre action de la police ni aucune preuve produite pour corroborer les affirmations de cette personne à la suite de nouvelles enquêtes.

«Le CSG ne fera aucun autre commentaire sur cette question.»

