La police espagnole arrête un anneau de dopage basé à Barcelone qui nourrit les athlètes à travers l’Europe

La police espagnole a démantelé un réseau de trafic de drogue améliorant les performances basé à Barcelone – qui fournissait de l’EPO aux athlètes à travers l’Europe.

Six personnes en Catalogne et en Andalousie ont été arrêtées dans le cadre de l’organisation criminelle.

Il était opéré par plusieurs ressortissants serbes, dont un était basé à Barcelone, tandis que les Espagnols utilisaient une clinique de dialyse à Cadix pour garder l’opération secrète.

Alors que les enquêteurs ont refusé de révéler les noms des clients, ils prédisent qu ‘«il y a parmi eux un grand nombre de sportifs nationaux et internationaux de disciplines et de niveaux différents, qui ont utilisé ces substances dopantes pour augmenter leurs capacités physiques».

Dans des citations rapportées par L’Equipe, un porte-parole de la Garde civile espagnole a déclaré: “Ce sont des amateurs et des sportifs professionnels, mais nous ne donnerons pas les noms.”

Qu’est-ce que l’EPO et pourquoi les athlètes l’utilisent-ils pour tricher?

L’érythropoïétine (EPO) est une hormone produite naturellement par les reins.

Il peut être fabriqué artificiellement pour améliorer les performances des athlètes.



Il est injecté sous la peau et stimule la production de globules rouges.

Plus il y a de globules rouges dans votre corps, plus l’oxygène peut être délivré aux muscles.

Cela retarde le début de la fatigue, ce qui signifie qu’un athlète peut courir plus fort et plus longtemps.

Cependant, leurs informations seront transmises aux autorités sportives et judiciaires compétentes pour d’éventuelles sanctions.

Les sites Web utilisés pour commercialiser la substance étaient principalement destinés à la France, l’Italie et l’Allemagne, mais les traductions étaient disponibles dans presque toutes les langues européennes.

La Garde civile a également révélé avoir trouvé des centaines de seringues préremplies dans la clinique, dans de mauvaises conditions de stockage, ce qui suggère que la qualité du produit n’était pas garantie.

.