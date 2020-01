La police indienne organisera un marathon international

16 janvier 2020, 1:26 New Delhi, 16 janvier (Prensa Latina) La police de l’État indien du Maharashtra organisera le 9 février un marathon international dans la ville de Mumbai auquel 15 000 coureurs devraient participer.

Le directeur général de la police du Maharashtra, Subodh Kumar Jaiswal, a déclaré que le marathon, qui a pour devise «Health Career», servira de pont entre les gens et la police pour accroître la communication entre eux.

Il a souligné que le marathon débutera à la porte emblématique de l’Inde au sud de Mumbai et en plus de la distance régulière de 42 kilomètres, il y aura encore 21 km de semi-marathon et aussi des courses de 10 km et 5 km. Au moins cinq mille policiers devraient participer à l’événement.

Avant le marathon, une balade à vélo sera organisée le 2 février. De plus, la police de chaque district organiserait une course féminine (Mahila Daud) le 31 janvier pour promouvoir leur autonomisation et leur sécurité.

tgj / abm