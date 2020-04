La politique au temps de COVID-19 et Ed Gordon sur le fait d’être noir pendant la diffusion

Photo de Paras Griffin / .

Comment la pandémie pourrait avoir un impact sur la course à la présidentielle et le journaliste Ed Gordon sur son nouveau livre, “Conversations en noir: sur le pouvoir, la politique et le leadership”

Larry se penche sur l’impact de la pandémie internationale sur la course à la présidentielle (1:26). Ensuite, il s’assoit avec le journaliste de télévision Ed Gordon pour parler de ce que c’était que d’entrer dans la télévision en noir (13:38) et de son nouveau livre Conversations in Black: On Power, Politics, and Leadership (45:13).

