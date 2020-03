La politique présidentielle face à une pandémie mondiale

Dimanche, CNN et Univision ont accueilli Joe Biden et Bernie Sanders à Washington D.C.pour le 11e débat du concours de nomination présidentielle démocrate de 2020, et le premier avec seulement Biden et Sanders sur scène ensemble.

La pandémie mondiale de COVID-19 a compliqué le récent triomphe de Biden sur Sanders dans les prévisions présidentielles primaires; les deux campagnes ont annulé les rassemblements et, jusqu’à présent, deux États, la Géorgie et la Louisiane, ont reporté leurs jours d’élection. La pandémie a également compliqué le format du débat. Biden et Sanders se cognent les coudes. Ils se tenaient à six pieds l’un de l’autre. Ils se sont adressés à trois modérateurs – Jake Tapper, Dana Bash et Ilia Calderón – sur une petite scène sans public en studio. Les candidats ont tiré le meilleur parti des mauvaises circonstances et ont eu leurs interactions les plus sensibles et sympathiques à ce jour. Ils ont passé la première demi-heure à discuter de la pandémie. Ils ont critiqué la mauvaise gestion de la crise par Donald Trump. Malgré le drame et le combat inhérents à un débat présidentiel, Biden et Sanders ont modelé leur propre compétence, solidarité et assurance, contrairement au chaos-gouvernance de Trump. Ils ont promis un «renflouement» pour les employés, les propriétaires et les patients confrontés à des licenciements, à la mise en quarantaine, à l’hospitalisation et à des dettes médicales à mesure que la pandémie se propage. Sanders a imploré Biden de reconsidérer le plan de sauvetage bancaire de 2008 – Biden a voté pour; Sanders a voté contre – comme mise en garde: “Nous devons stabiliser l’économie”, a déclaré Sanders. «Nous devons faire plus que sauver les banques ou les compagnies pétrolières.»

Au cours des neuf derniers mois, Biden et Sanders se sont disputés sur scène aux côtés de tant d’autres prétendants. Pour une fois, Biden et Sanders pourraient simplifier les différences entre eux dans un contraste net et consolidé: Biden en soulignant ses plans pour faire face à la pandémie «en ce moment» et Sanders en illustrant ses préoccupations plus larges concernant les soins de santé et autres services sociaux qui seront tendus par le pandémie. “C’est le moment d’agir énergiquement, de faire face à la crise des coronavirus, de faire face aux retombées économiques”, a déclaré Sanders, “mais il est aussi temps de repenser l’Amérique et de créer un pays où nous nous soucions les uns des autres plutôt qu’une nation de cupidité et la corruption qui se produit parmi l’élite des entreprises. » Sanders avait l’air plus éloquent que jamais. Il n’a pas crié autant. Biden a parlé avec plus de force qu’il avait tendance à parler dans les débats passés, sans autant de tangentes dentelées. Biden et Sanders semblaient tous deux reprendre leurs esprits. Malgré les contrastes remarquables entre eux, ils n’auraient pas pu sembler plus proches d’une trêve dans un concours, qui semble maintenant déterminé à nommer Biden contre Trump lors des élections générales.

Dimanche, Biden a récité son scénario sur les électeurs préférant la «réforme» à la «révolution». Et pourtant, aussi lapidaire et têtu qu’il paraisse chaque fois qu’il en dit autant, Biden semble avoir intériorisé toutes les mises en garde auxquelles Hillary Clinton a résisté dans sa campagne de 2016 contre Sanders: Biden semble considérer Sanders comme une influence constructive dans la politique de son parti. Sur la plus petite scène qu’ils aient jamais partagée, Biden et Sanders semblaient faire la paix. Non, Biden ne semble pas «avoir» des aspirations de gauche – et des frustrations de gauche avec le Parti démocrate – mieux qu’il ne les a compris quand il a lancé sa campagne présidentielle il y a 11 mois. Mais il a toujours semblé comprendre Sanders à un certain niveau personnel, ce qui améliore les désaccords en suspens concernant Medicare for All, le Green New Deal, etc. Biden peut avoir du mal à intégrer la faction de gauche de Sanders dans un parti qui se prépare autrement à nommer le candidat se sont opposés avec véhémence depuis le début, mais Biden aura beaucoup moins de mal à affronter Sanders que Clinton. Bien que néanmoins strident dans ses plaintes concernant “les milliardaires qui financent la campagne de Joe”, Sanders a fait ses appels les plus gracieux à ce jour. Sanders et Biden ont prouvé qu’ils pouvaient partager une scène sans partager le genre de mépris qui divisait Sanders et Clinton au-delà de toute réparation. La pandémie a donné le ton au débat: urgent mais prudent, anxieux mais résigné à affronter ensemble la plus grande menace.