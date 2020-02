La Pologne surprend l’Espagne à Saragosse

Ça ne pouvait pas l’être. Espagne est tombé vaincu contre la Pologne (69-80) dans le deuxième match de la fenêtre de qualification pour l’Eurobasket 2021. Slaughter a imposé sa loi contre une équipe espagnole qui est tombée au troisième trimestre et n’a pas pu surmonter dans le dernier.

L’Espagne avait commencé son nouvel objectif avec une victoire convaincante contre la Roumanie (71-84) donc elle atteindra les prochains matchs de novembre avec une victoire et une défaite.

Abattage Il a été la star du match en signant 26 points et en début de seconde période au cours de laquelle l’Espagne n’a pas réussi à se battre. Les défaites, un faible pourcentage de réussite et une défense incomprise mettent le jeu en haleine depuis la fin du troisième quart, avec plus de 10 points d’écart (53-64).

Ce qui n’a pas fonctionné avant a également été découvert par l’Espagne au dernier trimestre, où les Polonais n’ont pas laissé échapper leur première victoire dans le groupe A, qui ramènera déjà des matchs fin novembre. Sergio Scariolo a sorti cette première fenêtre européenne avec une victoire, jeudi contre la Roumanie (71-84), et une défaite.

Cette fois, la dentelle des joueurs de Scariolo n’est pas sortie, dans un appel à de nombreux nouveaux visages. L’Espagne est passée de plus en moins et a également déploré les mésaventures physiques de Llovet et surtout Yusta, retiré sans pouvoir soutenir le pied gauche. Cela a bien commencé, avec Brizuela et Dani Díez marquant, et Sebas Sáiz qui possède le rebond, la seule facette qui a dominé l’équipe locale, mais n’en a pas profité. Cinq de la pause, le match était toujours espagnol (28-19).

Peines de massacre Espagne

Il y a eu le troisième changement qui a repris le scénario jusqu’à la fin, l’entrée en défaites et les mauvaises décisions en attaque, et les points de Slaughter, pour voir la Pologne avant la pause (35-38). Aaron Cel et Michal Sokolowski ont fait un trio meurtrier avec celui de Betis, l’architecte de l’escapade de visite au troisième trimestre (53-64).

Sebas Sáiz, dans sa contribution sous des cerceaux, et le succès de Dani Díez ont gardé l’Espagne avec des pinces, incapable de mettre un terme à une Pologne qui a réclamé une petite revanche pour l’élimination en quarts de finale de la Coupe du monde. Scariolo a tourné dans le champion du monde pour essayer de profiter du résultat tactique sans options qui rejette l’équipe jusqu’aux Jeux Olympiques.