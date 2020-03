La Premier League abandonne les poignées de main d’avant-match à cause du coronavirus alors que Liverpool n’utilisera pas de mascottes

La Premier League a supprimé les poignées de main habituelles d’avant-match entre les équipes et les officiels en raison des craintes de propagation du coronavirus.

La mesure sera en place dans un avenir prévisible à partir de la série de rencontres de ce week-end.

Les équipes s’aligneront comme d’habitude mais au lieu de se serrer la main, l’équipe locale passera devant l’équipe à l’extérieur.

. – .

Les poignées de main d’avant-match en Premier League ont été supprimées

Un communiqué de Premier League se lit comme suit: «Les poignées de main de fair-play de Premier League n’auront pas lieu entre les joueurs et les officiels de match ce week-end jusqu’à nouvel ordre sur avis médical.

«Le conornavirus se transmet par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche et peut être transmis aux mains et transmis par une poignée de main.

«Les clubs et les officiels de match exécuteront toujours le reste du protocole de sortie traditionnel avant chaque match. En entrant sur le terrain de jeu, les deux équipes continueront de faire la queue, accompagnées de la musique de Premier League, puis les joueurs de l’équipe à domicile passeront devant leur adversaire sans se serrer la main. »

Un fan de Liverpool craint que l’équipe de Jurgen Klopp ne remporte le titre de Premier League après la crise hivernale

Liverpool prend également des mesures supplémentaires dans le but d’arrêter la propagation du coronavirus, ce qui comprend le fait de ne pas avoir de mascottes à Anfield.

En outre, les employés du club ne se rendront pas dans les pays à haut risque, tandis que l’attention du personnel et des supporters est attirée sur le besoin accru d’une bonne hygiène personnelle.

Un communiqué publié sur le site officiel du club a déclaré: «Ces dernières semaines, le nombre de cas confirmés de Covid-19 (nouveau coronavirus) dans le monde a augmenté. Nous avons mis en place plusieurs nouvelles mesures dans toutes les opérations du CFL pour aider à prévenir la propagation du virus et protéger la santé de nos employés.

«Nous avons pris des mesures proactives, notamment en annulant tout voyage du personnel vers des pays à haut risque et en rappelant à tout le monde les bonnes pratiques d’hygiène grâce à des avis dans / autour de tous nos sites.

. – .

Liverpool n’utilisera pas de mascottes à Anfield

«Nous avons également activé un filtrage des questionnaires de santé pour tous les visiteurs externes dans toutes nos installations de formation, nos bureaux et autres installations communautaires que nous utilisons régulièrement.

«Pour les supporters qui prévoient assister à Anfield, il y aura des désinfectants pour les mains et / ou du lavage des mains antibactérien dans toutes les toilettes d’Anfield ainsi que des affiches d’informations supplémentaires renforçant les conseils médicaux officiels pour que chacun prenne la responsabilité personnelle d’une excellente hygiène personnelle.

«Nous prenons également des mesures de précaution le jour du match et nous n’aurons pas de mascottes sur le terrain. Tout partisan présentant des symptômes compatibles avec le virus doit s’assurer qu’il se familiarise avec les conseils du médecin-chef sur l’auto-isolement.

informer

Ighalo en lice pour commencer dans le derby de Manchester après la performance de la FA Cup

révélé

Tirage au sort des quarts de finale de la FA Cup alors que Man United, Chelsea et Arsenal se séparent

travaux légers

Ighalo marque deux fois alors que Man United dépasse Derby pour atteindre les quarts de finale de la FA Cup

frappe

Harry Maguire un doute de blessure pour le derby de Manchester

peu facile

Glen Johnson lance un avertissement à Billy Gilmour après une exposition sensationnelle à Chelsea

regarde qui c’est

Derby vs Man United: Rooney affronte l’ancien club – XIs confirmés et couverture en direct

vide

L’UEFA décide du sort de Valence contre Atlanta lors des huitièmes de finale face à une épidémie de coronavirus

Non merci

La star de Watford Ismaila Sarr se souvient du moment où il a snobé Barcelone en 2017

«Nous continuerons à suivre les meilleurs conseils des autorités compétentes et informerons les supporters de tout nouveau développement.»

Quelque 116 personnes ont été testées positives pour le coronavirus au Royaume-Uni, dont 105 en Angleterre, deux au Pays de Galles, six en Écosse et trois en Irlande du Nord.

Jeudi, un patient souffrant de problèmes de santé sous-jacents est devenu la première personne au Royaume-Uni à mourir après avoir été testée positive pour le virus.

.