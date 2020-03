La Premier League anglaise reportée à juin 2020

Le football professionnel en Angleterre a encore été reporté à la lumière de la crise du coronavirus qui se développe. Une déclaration conjointe de la FA et des ligues concernées a repoussé la date proposée pour le redémarrage de la saison 2019-20 au “au plus tôt le 30 avril”.

Cette décision affecte les quatre premières divisions du football masculin – la Premier League, le Championnat, les ligues un et deux – ainsi que la Super League féminine et le Championnat féminin. Habituellement, les règles et règlements régissant le football anglais exigent qu’une saison soit terminée avant le 1er juin; toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, cela a été «prolongé indéfiniment».

La déclaration réitère également que tout le monde veut que cette saison soit jouée dans son intégralité, d’une manière ou d’une autre, et il semble qu’ils envisagent d’étendre les choses pendant l’été:

Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019-2020 et à garantir que tous les matches de championnat et de coupe de clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible. Nous avons collectivement soutenu l’UEFA dans le report de l’EURO 2020 afin de créer un espace dans le calendrier afin que les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens aient davantage de chances d’être joués et, ce faisant, préservent l’intégrité de chaque compétition.

Cependant, la déclaration ne fait aucune mention du football non-ligue: le réseau tentaculaire de l’Angleterre des équipes semi-professionnelles et amateurs. Il est rapporté que des représentants de la Ligue nationale, cinquième et sixième niveaux de l’Angleterre, approcheraient la FA pour 17 millions de livres sterling de financement d’urgence afin de garantir que les clubs pourraient rester solvables jusqu’à l’été.