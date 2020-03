La Premier League commence à deviner la date de retour du football

Bonjour et bienvenue dans une autre édition de Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de football de SB Nation. Vous pourriez penser que le manque presque total de football nous retiendrait, mais non: nous persévérons. Est-ce que «héros» est un mot trop fort? Ce n’est pas à nous de le dire.

Actualité du football: il n’y a pas de football

Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai. L’A-League australienne se promène devant des stades vides. L’Angola, la Biélorussie et le Myanmar semblent également continuer. Mais si vous ne vous sentez pas déjà suffisamment vulnérable sur le plan émotionnel, un rapide défilement vers le bas de la page livescore.com de samedi vous fera basculer.

Cependant, il est possible de voir différents pays faire «pas de football» différemment. La Premier League respecte les délais. Au début, ils visaient le 3 avril. Maintenant, ils ont repoussé cela au 30 avril. Le message est le suivant: cette saison reviendra à un moment où cela ressemble toujours à cette saison. Annonçant que son club soutiendrait financièrement les travailleurs occasionnels des jours de match, le président de Crystal Palace, Steve Parish, a noté que le club ne s’attendait pas à ce que les matches ne soient pas satisfaits.

La Liga, quant à elle, adopte une approche différente. La ligue a annoncé aujourd’hui que le football espagnol est suspendu indéfiniment, et le restera jusqu’à ce que le gouvernement leur indique qu’il est sûr de redémarrer.

Cela ressemble à une approche plus réaliste, bien qu’il soit difficile de dire quelles réactions sont un symptôme de notre paranoïa générale.

Entre eux, la Premier League et la Liga encadrent parfaitement l’ambiance volatile du football en ce moment, un pendule oscillant entre «Ah, ils reviendront bientôt, ça ira bien» et «Tout est cassé et rien ne vient Accueil”. Vous pouvez comprendre pourquoi la Premier League, une institution nécessairement panglossienne construite sur l’élan et propulsée par le battage médiatique, a choisi l’ancienne tactique.

Mais nous notons avec un intérêt troublé qu’Arsenal, qui était censé reprendre l’entraînement aujourd’hui après 14 jours d’isolement, a dit à tous ses joueurs de rester à la maison. Ce n’est pas le bon moment pour les délais.

Textes fondamentaux: la bataille de Nuremberg

En l’absence de l’essentiel du football, Tactically Naive va passer les prochains mois à essayer de dresser une liste de ce que nous appelons assez pompeusement Textes fondamentaux. Pas nécessairement les jeux les plus importants, et certainement pas les meilleurs, mais des jeux qui mettent en évidence un aspect du football qui semble mériter d’être célébré.

Seize cartons jaunes. Quatre cartons rouges. Quelques autres cartons rouges qui auraient été donnés dans n’importe quel autre jeu, mais ont été autorisés à glisser ici. L’une des pénalités les plus évidentes de tous les temps, non donnée. Un coup dans la barre transversale. Un front au visage. Plus de sacs à main qu’une série complète de L’importance d’être sérieux.

Mais un seul objectif, mais peu importe. Certains jeux, le résultat est vraiment la chose la moins importante.

Il existe un rituel pour des jeux comme celui-ci. Un commentateur dira quelque chose comme: “Oh, ce sont des scènes que personne ne veut voir.” Et même s’ils disent cela, le mensonge sera donné à leurs paroles par les vagues de joie caquetante qui balayent le monde. Pour des jeux comme celui-ci, le revers illicite du football a bien joué: un sport qui s’effondre, et tout le monde était impuissant à l’arrêter.

“Tout le monde impliqué” ne rend pas tout à fait justice aux scènes. C’était, après tout, un match à élimination directe de la Coupe du monde, avec des joueurs de réputation et de stature à égaler. Vous laisseriez une bande d’écoliers, à peu près, mais il y avait des gagnants du Ballon d’Or. En effet, l’une des bizarreries du jeu est que 16 des joueurs impliqués s’étaient rencontrés à peine deux ans auparavant, en demi-finale de l’Euro 2004. Ce match? Cinq cartons jaunes, pas de rouges.

Après la bataille, Sepp Blatter a blâmé l’arbitre (avant de s’excuser plus tard). Mais tactiquement, Naive a toujours soutenu que les Pays-Bas étaient les principaux antagonistes. Mark Van Bommel a obtenu un jaune après seulement deux minutes, et le fait qu’il ait évité une seconde pour le reste de ce match est l’un des miracles les plus déconcertants du football. Puis, après sept minutes, Khalid Boulahrouz a traversé Cristiano Ronaldo avec une intention évidente de nuire. Il a également réussi, Ronaldo étant parti avant la mi-temps en larmes.

Mais il y a eu des matchs malveillants auparavant, et peu ont échappé à tout contrôle aussi rapidement et spectaculairement que cela. Et c’est la clé: le contrôle. Tout le monde l’a perdu. Les joueurs, les officiels et même les entraîneurs mijotaient à une température beaucoup trop élevée. Notamment, le manager du Portugal, Luiz Felipe Scolari, est sorti après le match et a déclaré son approbation pour le coup de tête – enfin, le casque ferme – Luís Figo dirigé vers Van Bommel.

Ce que révèle la bataille de Nuremberg, c’est que le football est structuré par une architecture de contrôle. Il est soigneusement construit, entretenu avec assiduité et, pour la plupart, invisible. En dessous, il y a un éternel carnaval de sang et de chaos: le jeu du village médiéval est toujours là, lié par les règles. Mais ça se tord; son sommeil est agité. Et de temps en temps, il traverse l’histoire, trouve un hôte sympathique et s’amuse quelques heures. Et nous aussi.

Ancien objectif de la semaine

Dirigez-vous comme un moteur de traction.