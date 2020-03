La Premier League demande aux footballeurs de réduire leur salaire de 50%

D’Angleterre, ils assurent que en Premier League, ils veulent demander aux footballeurs de réduire leur salaire de 50% en raison de la crise économique, sociale et sanitaire, à l’origine de la pandémie de coronavirus.

Les clubs anglais, comme les espagnols et le reste du monde, ils ne déposent pas d’argent. L’arrêt du Premier ministre implique qu’il n’y a pas d’entrée d’argent pour les droits de télévision, les billets ou le parrainage, ce qui oblige les équipes à avoir difficultés à satisfaire 100% des salaires de leurs footballeurs.

Selon The Telegraph, Les équipes de Premier demanderont à leurs footballeurs d’accepter une réduction de 50% de leur salaire pendant que dure la crise mondiale des coronavirus. Cette mesure est déjà prise dans d’autres pays comme l’Espagne, bien qu’elle génère toujours des problèmes entre les clubs et les membres de leurs équipes.

Et est-ce l’Association des footballeurs professionnels anglais s’est plainte de ce type de pression Ils sont et seront reçus par les clubs et la FA, qui considère la baisse des salaires comme une mesure nécessaire pour que le football anglais souffre le moins possible.