La Premier League est prête à avoir des appareils à huis clos … à moins qu’ils ne soient empêchés pour des raisons de santé par le gouvernement

La Premier League est prête à jouer des matchs à huis clos dans le but de terminer le reste de la saison 2019/20 – tant qu’elle reçoit le feu vert du gouvernement.

La pandémie de coronavirus a fait des ravages dans le monde entier, le sport n’y faisant pas exception.

Le coronavirus a déjà coûté la vie à près de 10 000 personnes dans le monde

Les compétitions de football dans toute l’Europe ont ainsi été suspendues, notamment en Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A et La Liga.

Suite à une conférence téléphonique jeudi, il a été décidé que la saison serait “prolongée indéfiniment”.

Les autorités anglaises du football gardent espoir que la saison pourrait se terminer le 30 juin, la pré-saison ayant alors lieu en août et la nouvelle équipe repoussée jusqu’au début de septembre.

Et selon le Telegraph, ils n’ont aucune objection à jouer à des jeux à huis clos, tant que cela est autorisé pour des raisons de santé.

L’expression «nul et non avenu» est également une expression que toutes les équipes de Premier League ont décidé de ne plus utiliser, renforçant le fait que Liverpool sera, à un moment donné dans un proche avenir, couronné champion pour la première fois en 30 ans.

Dans une déclaration commune après la réunion, il a été confirmé que: «La FA, la Premier League, l’EFL et le football professionnel féminin, ainsi que la PFA et la LMA [League Managers Association], comprenez que nous vivons une époque sans précédent et que nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par Covid-19.

“Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison de football 2019-2020 et à garantir que tous les matches de championnat et de coupe des clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible.”

L’as du Crystal Palace, Andros Townsend, pense également que les matchs devraient se jouer à huis clos afin de terminer la saison.

L’ailier du Palace a déclaré à talkSPORT: “Lorsque cela a été présenté pour la première fois il y a quelques semaines alors que nous jouions encore, la plupart d’entre nous pensaient” non, nous ne voulons pas jouer sans fans, sans les fans, le football n’est rien “.

“Mais nous sommes dans une situation où il n’y a plus de football, et je pense que lorsque nous redémarrerons, ce sera un choix entre pas de fans ou pas de football du tout.

“Donc, si ce sont les deux options, vous devez bien sûr jouer derrière des portes closes.

«Je pense que nous devons continuer d’attendre et de jouer chaque semaine et voir comment ce virus progresse.

Pendant ce temps, Manchester United a promis à ses 3 000 employés occasionnels et plus qu’ils recevront le plein salaire, même si leurs matchs à domicile restants sont annulés ou joués à huis clos. »

Old Trafford doit encore accueillir quatre matches de Premier League cette saison et il est entendu que le paiement aux 3000 employés occasionnels de United sera supérieur à 1 million de livres au total.

