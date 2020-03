La Premier League est reportée au 30 avril en raison du coronavirus

Il n’y aura pas de football en Angleterre jusqu’au 30 avril prochain … au moins. La Premier League Il a officialisé le report de la compétition jusqu’à cette date, quelques jours après avoir été suspendu jusqu’au 3 du même mois. De cette façon, la ligue ne se terminerait pas avant le 1er juin.

“Nous sommes unis dans notre engagement à trouver des moyens de reprendre la saison 2019/20 et à faire en sorte que tous les matches de Ligue et de Coupe des clubs nationaux et européens soient joués dès que cela est sûr et possible”, ont expliqué les organisations dans un communiqué, annonçant qu’ils ont “collectivement convenu que le football professionnel en Angleterre soit reporté au 30 avril”.

“Nous avons collectivement soutenu l’UEFA dans le report de la coupe de l’Euro et la création d’espace sur le calendrier, et veillons à ce que les matches de Ligue et de Coupe des clubs nationaux et européens aient de meilleures chances d’être joués et, ce faisant, préservent l’intégrité de chaque compétition”, ils ont noté.

En outre, ils ont rappelé que “les progrès de COVID-19 restent flous”. «Nous pouvons assurer à tous que la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des fans sont notre priorité. Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement pour garder la situation à l’étude et explorer toutes les options disponibles pour trouver des moyens de reprendre la saison lorsque les conditions le permettront “, ont-ils conclu.