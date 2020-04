La Premier League fait don de 125 millions de livres sterling aux ligues inférieures et de 20 millions de livres sterling au NHS

Les actionnaires de la Premier League anglaise se sont réunis vendredi pour discuter de l’état de la ligue et ne sont pas revenus avec beaucoup de réponses. La ligue a finalement reconnu qu’elle n’avait aucune idée du moment où le jeu peut reprendre en raison de la pandémie de coronavirus et qu’il n’y a aucune chance de redémarrer la ligue au cours de la première semaine de mai comme prévu précédemment.

Les règles de la Premier League stipulent que la saison de la ligue doit être terminée d’ici le 1er juin, sauf dans des circonstances extraordinaires, et une pandémie semble certainement se qualifier. De nombreux joueurs ont des contrats qui expirent le 30 juin, et on ne sait pas encore ce qui arrivera à ces joueurs si des équipes jouent des matchs de Premier League en juillet.

Le résultat le plus productif de la réunion a été la décision de la ligue d’offrir un soutien financier à la fois au football de ligue inférieure et au National Health Service. La Premier League offre une aide financière de 125 millions de livres sterling aux niveaux 2 à 6 du football anglais, déclarant:

La ligue a voté à l’unanimité pour avancer des fonds de 125 millions de livres sterling à l’EFL et à la Ligue nationale, car elle est consciente des graves difficultés que connaissent les clubs de la pyramide du football en ce moment.

Les clubs menacés de faillite devraient également obtenir une aide financière de la FIFA, même si cela peut prendre plusieurs mois.

Un autre £ 20 millions est alloué pour aider le NHS et ses travailleurs.

En consultation avec le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports, la Premier League engage immédiatement 20 millions de livres sterling pour soutenir le NHS, les communautés, les familles et les groupes vulnérables pendant la pandémie de Covid-19.

Cela comprend une contribution financière directe au NHS et des fonds pour permettre aux clubs de recentrer leurs efforts et d’élaborer d’importants programmes de sensibilisation pour aider les communautés, y compris celles qui en ont le plus besoin.

La Premier League, l’Association des footballeurs professionnels et les clubs prévoient également de se réunir samedi pour discuter d’une réduction de salaire et / ou d’une structure de report que toutes les parties considèrent comme équitable.