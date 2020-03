La Premier League, l’EFL et la PFA préviennent que des “décisions difficiles” seront prises alors que le coronavirus stoppe le football en Angleterre

La Premier League, l’EFL et l’Association des footballeurs professionnels ont averti que certaines “décisions difficiles” devront être prises au milieu de la pandémie de coronavirus.

Les trois organisations se sont rencontrées vendredi pour discuter de l’impact final de la suspension de la saison, provoquée par COVID-19.

On ne sait pas quand le football fera son retour

“La Premier League, l’EFL et le PFA se sont réunis aujourd’hui et ont discuté de la gravité croissante de la pandémie de COVID-19”, ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.

«Il a été souligné que les pensées des trois organisations continuent d’être avec toutes les personnes touchées par le virus.

“La Premier League, l’EFL et la PFA ont convenu que des décisions difficiles devront être prises afin d’atténuer l’impact économique de la suspension actuelle du football professionnel en Angleterre et ont convenu de travailler ensemble pour parvenir à des solutions communes.”

Le pincement se fait déjà sentir avec Birmingham demandant à certains joueurs de reporter la moitié de leur salaire, le joueur des Blues Harlee Dean disant à talkSPORT qu’il a accepté un report.

Pendant ce temps, les joueurs de Leeds se sont également portés volontaires pour un report de salaire.

Jermaine Defoe exhorte le public à s’assurer qu’il reste suffisamment de nourriture pour les travailleurs du NHS

Les organes directeurs tiendront de nouvelles discussions la semaine prochaine pour formuler un plan conjoint.

La semaine dernière, le redémarrage prévu de la saison a été reporté au 30 avril et cette date n’a pas changé.

«Les ligues ne reprendront que le 30 avril au plus tôt. Ils ne le feront que lorsque cela sera sûr et que les conditions le permettront », a ajouté le communiqué.

“D’autres réunions auront lieu la semaine prochaine en vue de formuler un plan commun pour faire face aux circonstances difficiles auxquelles sont confrontées les ligues, leurs clubs, leurs joueurs, leur personnel et leurs supporters.”

Un porte-parole de la Football Association a publié un communiqué vendredi soir, confirmant fermement l’annonce de cette semaine selon laquelle une multitude de campagnes de ligue à travers le pays devaient être annulées dans les circonstances actuelles.

L’organe directeur a tweeté: «La décision prise de mettre fin à la saison 2019/20 à travers les étapes 3 à 7 du système de la Ligue nationale, la pyramide du football féminin et le jeu de base plus large a été prise par les représentants des commissions des ligues respectives et a été soutenue par le FA Board et le FA Women’s Board.

«Il va maintenant être soumis au Conseil de la FA pour ratification. Nous soutenons pleinement la décision à laquelle ils sont parvenus dans ces circonstances difficiles et sans précédent pour le football anglais. »

