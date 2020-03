La Premier League suspend le jeu en réponse à la pandémie de coronavirus

Tout le football professionnel masculin et féminin en Angleterre a été suspendu immédiatement en raison de la pandémie de coronavirus. Aucun match ne sera joué en Premier League, en Championnat, en Ligue 1, en Ligue 2, en Super League féminine et en Championnat féminin jusqu’au 4 avril au plus tôt.

Jusqu’à jeudi soir, la Premier League avait eu l’intention de remplir les matches du week-end. Cependant, depuis lors, Arsenal et Chelsea sont tous deux entrés en lock-out après des tests positifs pour Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi.

De plus, les membres des équipes de jeu de Watford, Leicester City, Everton et Bournemouth sont entrés dans l’isolement après avoir montré des symptômes pertinents. En conséquence, la Premier League a convoqué une réunion d’urgence vendredi matin et a annoncé la suspension peu de temps après.

La Ligue de football, qui gère le Championnat, la Ligue 1 et la Ligue 2, et la FA, qui supervise la FA Cup et le football féminin, ont rejoint la décision. Les matchs de l’Académie et des équipes de jeunes ont également été suspendus.

L’annonce laisse Liverpool coincé au bord de son premier titre de champion en 30 ans, avec 25 points d’avance en tête du classement de la Premier League avec seulement neuf matchs à jouer. L’annulation pure et simple n’est apparemment pas envisagée pour le moment, même si une minorité de clubs auraient poussé à l’annulation de la saison.

L’AF anglaise après avoir suspendu le football jusqu’au 4 avril: “Toutes les parties se sont engagées en ce moment à essayer de terminer le programme de matches nationaux de cette saison et se mettent en liaison pour établir les options appropriées pour le faire.”

– Rob Harris (@RobHarris) 13 mars 2020

Cela laisse également une course passionnante pour le titre de Super League féminine dans les limbes, avec Chelsea à seulement un point derrière Manchester City, avec un match en main, et les champions en titre Arsenal trois points plus loin.