La première de la saison 10 de «Curb Your Enthusiasm» présente Peak Larry David

Lisez de vieux articles sur Curb Your Enthusiasm et vous rencontrerez souvent des citations de Jeff Schaffer, le vétéran de Seinfeld et producteur exécutif de Curb qui a aidé Larry David à tracer la dernière série depuis la saison 5. Schaffer décrit le cerveau de David comme une ressource complètement exploitée. la fin de chaque saison. Lorsque Curb est revenu pour sa neuvième remise des gaz en octobre 2017, Schaffer a déclaré à IndieWire: «Larry met toutes les idées qu’il aime dans la saison. Donc, quand la saison est terminée, il n’a plus d’idées qu’il aime, alors pourquoi ferait-il jamais une autre saison s’il n’a pas d’idées qu’il aime? Et c’est la seule personne sur la planète qui pense qu’il n’aura pas une autre bonne idée. “

Malgré le pessimisme de David, son stock d’idées est une ressource renouvelable. Au cours de la pause de six ans de la série après la saison 8, David a réalisé le film Clear History et la pièce Fish in the Dark avant de répondre à l’appel pour plus de trottoir. Cette mise à pied extra-longue a engendré tellement d’idées que certains des épisodes de la saison 9 ont été surdimensionnés, les deux derniers épisodes ayant duré environ 50 minutes. Lors de la première de la saison 9, David a promis: “Si je fais une autre saison, je ne vais pas attendre cinq ans.”

Fidèle à sa parole, Curb est revenu dimanche pour la saison 10 après une pause de deux ans. Et à en juger par le premier épisode, “Bonne année”, le dossier d’idées de David s’est rapidement rempli. “Happy New Year” dure un peu plus de 35 minutes de “Frolic” au générique, mais c’est l’un des épisodes les plus denses de David, contenant tellement de concepts et de sous-intrigues qu’il pourrait devenir surchargé. Au lieu de cela, David, Schaffer et le co-auteur Steve Leff ont trouvé des moyens de les lier tous ensemble de manière satisfaisante, comme Seinfeld, en produisant une tranche de pic de bordure qui a écouté les anciens épisodes tout en fournissant plus que le quota normal de commentaires d’actualité de Curb.

David et Schaffer ont construit des épisodes de la même manière depuis Seinfeld; comme l’a dit Schaffer en 2017: «Nous prenons des histoires drôles, puis nous nous asseyons là avec un tableau effaçable à sec en essayant de le transformer en un spectacle.» Il ne pouvait pas y avoir beaucoup d’espace blanc sur le tableau quand ils travaillaient sur “Happy New Year”, compte tenu de la quantité d’histoires habilement entassées dans la première:

Il y a un débat récurrent sur le moment où il est trop tard pour souhaiter à quelqu’un une “bonne année” (selon David, le délai de prescription n’est que de trois jours). Il y a une querelle renouvelée de Larry avec Mocha Joe (Becker’s Saverio Guerra), fournisseur de scones aux muffins et de café trop froid. Il y a sa police surprotectrice de la grossesse de l’ami de Susie Randi. Il y a une intrigue #MeToo, dans laquelle Larry met malencontreusement un traiteur mal à l’aise, la tâtonne accidentellement, puis envahit l’espace personnel de son assistant, tandis qu’un Jeff mal rasé et mal rasé se trompe (naturellement) pour Harvey Weinstein. Il y a une intrigue secondaire liée à Trump, dans laquelle Larry commence à porter un chapeau MAGA juste pour repousser les gens. Au milieu de tout cela, Larry ravive sa romance avec son ex-femme Cheryl; jette avec désinvolture deux ennuis modernes, des bâtons à selfie et des scooters motorisés; tient à plusieurs reprises sur des tables bancales et des animaux inférieurs; et devient à la fois victime et auteur d’un empoisonnement au talc. Il reste encore un peu de temps pour un autre ajout au lexique Larry des lifehacks sociaux, le “grand au revoir”.

D’une manière ou d’une autre, toutes ces intrigues disparates forment un tout cohérent. Randi, joué par le brillant Lennon Parham, apparaît pour la première fois dans le gymnase au début de l’épisode, réapparaît dans le café de Mocha Joe, puis revient sur la scène de l’hôpital. La discussion «Happy New Year» se poursuit dans ces trois contextes, aboutissant à la dernière ligne de l’épisode. Le nuage de poudre de talc que Larry inhale dans les vestiaires du gymnase semble être un fragment de comédie physique jetable, mais il préfigure la réaction allergique de Cheryl aux soldats en poudre de Larry. La table bancale dans la boutique de Mocha Joe a un jumeau au chevet de Cheryl. La ressemblance de Jeff avec Weinstein, invoquée très tôt lors d’une fête, revient au point culminant de la comédie, lorsque l’assistante de Larry, Alice, entre dans son bureau pour le dénoncer, seulement pour confirmer ses pires craintes lorsqu’elle trouve son patron portant le chapeau MAGA, citant Trump, et portant un peignoir de bain weinsteinien tandis que Jeff, qui ressemble à Weinstein, est assis sur son canapé. Larry porte la robe, bien sûr, car il a craché sa nourriture après avoir trouvé un poil de chien dans ses céréales, un autre point de l’intrigue prévu dans une scène précédente.

Le génie de David vient de son sens finement réglé de l’absurdité de la vie civilisée et du comportement humain, et de sa volonté – non, besoin – de s’opposer aux indignités mineures que la plupart d’entre nous tolèrent silencieusement. Pourtant, il excelle également dans le processus plus prosaïque de comploter une sitcom. À lui seul, ses observations pourraient constituer un ensemble de perceptions, mais il n’a jamais maîtrisé ce médium. Sa force est de tisser plusieurs brins d’humour apparemment distincts dans des tapisseries télévisées. Chaque comédie complexe des mœurs est le produit de multiples gags entrelacés, disposés avec une précision minutieuse afin qu’ils se rencontrent et s’amplifient à la fin. L’introduction de HBO à Curb, la nouvelle comédie Armando Iannucci Avenue 5, ressent toujours ce modèle. Dans “Happy New Year”, David gère plus de fils que jamais, mais il ne laisse pas tomber un point.

La semaine dernière, j’ai écrit sur l’imperméabilité de Curb au passage du temps. “Je ne pense pas que les fans qui regardent la série veulent que je sois politiquement correct ou que je fasse quelque chose de différent”, a déclaré Larry à propos de la saison 9. “Donc, je n’ai rien fait de différent. C’est la même chose. »À bien des égards, la saison 10 s’en tient à la même formule qui a bien servi la série pendant près de 20 ans. Larry s’appuie sur l’ensemble qui entoure son personnage de télévision depuis la saison 1 (Jeff, Cheryl, Susie, Richard Lewis et Ted Danson), et Leon, son acolyte depuis la saison 6, vit toujours dans sa maison d’hôtes. Il revient à la finale de la saison 7 pour l’ancien / nouveau ennemi Mocha Joe, et il joue avec l’annulation du divorce qui représente la modification la plus importante de la situation de vie de TV Larry. Le personnage emblématique de David est toujours aussi strident, égocentrique et sans tact.

Pourtant, bien que les événements de la série soient largement limités à West L.A. et au cercle social insulaire de TV Larry, “Happy New Year” reflète les préoccupations du monde entier. David a conçu la saison 9 avant la présidence de Trump, et bien que le tournage ait commencé le lendemain de l’élection de Trump, David a ensuite insisté sur le fait que le Donald «n’avait aucun impact sur la série». Comme l’a dit Schaffer en 2017, «La seule chose à propos de Larry c’est qu’il ne voit généralement pas la forêt parce qu’il s’inquiète d’un seul arbre. Je pense que l’une des raisons pour lesquelles les gens sont heureux de voir Curb est de retour est qu’il y a tellement de choses en cours et que tout le monde s’inquiète, à juste titre, de toutes les grandes choses. Quelqu’un doit s’inquiéter des petites choses. Quelqu’un doit se soucier de la minutie, et Larry est notre homme. ”

TV Larry reste un homme gêné par les micro-inconvénients plus que par les macro-injustices: peu de désagréments sont aussi mineurs qu’une table bancale, que tout le monde sauf Larry et Leon prennent en main. Le vrai David rêve de la chute de Fox News et hurle sur Trump quand il le voit à l’écran, mais TV Larry manque de principes. Sur Curb, le chapeau MAGA est un outil pour Larry pour mettre plus de distance entre lui et le contact humain, que ce soit avec Phil Rosenthal dans un restaurant ou un motard en colère sur la route. De même, pencher pour naviguer dans les nouvelles normes cimentées par le mouvement #MeToo n’est pertinent pour TV Larry que dans la mesure où cela affecte sa capacité à nettoyer ses lunettes ou à se procurer des cochons dans une couverture.

Comme mon collègue Andrew Gruttadaro l’a écrit pour Complex en 2016, David “a le don de marcher sur des sujets d’actualité et de tourner joyeusement le talon.” #MeToo est un territoire lourd pour les hommes de 70 ans, mais le traitement de David sur le sujet ne vire jamais vers Terry Gilliam qui se lamente sur les chasses aux sorcières et les mentalités populaires. David n’est peut-être pas réveillé, et il ne pointe pas sur la pointe des pieds la sensibilité de quiconque – lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière si les créateurs de Curb insistaient pour offenser qui que ce soit, Garlin a déclaré: «Nous n’y pensons pas» – mais sa comédie vient principalement de se ridiculiser et de privilégier amis, pas de se moquer des autres d’une manière cruelle ou amère. Lorsque TV Larry demande: “Pas bon?”, Il sait déjà qu’il a été mauvais.

Bien que TV Larry n’ait pas l’intention de harceler son assistant ou le traiteur dans “Happy New Year”, il est inconscient de leurs limites raisonnables et de la façon troublante dont ses actions pourraient être perçues. Et même si Jeff n’est pas vraiment Weinstein, il lui ressemble vraiment, et il n’est pas rare que Weinstein lui-même apparaisse en compagnie polie. Larry ne présente pas son second soi comme victime d’une hypersensibilité; dans une certaine mesure, son comportement fait partie du problème. Et tandis que la casquette MAGA est jouée pour rire, l’aversion qu’elle engendre dans la série envoie toujours un signal sur ce qu’elle représente dans la vie réelle.

Les contradictions de TV Larry font de lui un personnage convaincant même s’il n’a pas évolué. C’est un croisé avec tellement de causes qu’elles ne peuvent pas toutes être vertueuses. Dans certains scénarios, il est injustement décrit, comme le «mauvais homme» d’Hitchock. Dans d’autres, souvent dans le même épisode, il a tout simplement tort. Parfois, TV Larry est hors de propos: au-delà du fait que ce n’est pas à lui de dire à Randi comment prendre soin de son fœtus, il est parfaitement sûr pour les femmes enceintes de faire du jogging ou de prendre une tasse de café. Parfois, la droiture de ses positions n’est pas claire: a-t-il un danois doux et un café froid, ou est-il hypercritique? Parfois, il a vraiment raison: il y a un poil de chien dans ses céréales, et Lewis a menti sur le boycott de Mocha Joe’s.

La semaine dernière, Schaffer a établi un contraste entre l’arc narratif à concept élevé de la saison 9 – qui comprenait une fatwa et une comédie musicale – et le retour de la saison 10 au «classique Curb». avec Mocha Joe, qui l’invite à ouvrir un «magasin de dépit» à côté appelé Larry’s Lattes. Cela signifie plus d’opportunités pour Larry d’appeler Mocha Joe comme «Mocha Joe», ce qui est toujours amusant. (J’ai particulièrement aimé «Marquez mes mots, Mocha Joe», «Il y a de meilleurs haricots, Mocha Joe» et «Je ne suis pas sûr que vous sachiez ce qu’est un scone, Mocha Joe».) Larry peut également souffrir de certaines conséquences de ses actions dans l’épisode 1. Non seulement Alice et le traiteur prévoient de poursuivre, mais Ted pourrait découvrir le chiffon de nettoyage de lunettes que Larry a laissé tomber sur le côté du lit ou repérer un problème avec la couverture de Cheryl, et le secret de l’affaire peut pas en sécurité avec Susie.

“Happy New Year” nous a rappelé que le monde est bancal, et David sait que Curb ne peut pas le redresser. Même ainsi, il ne peut s’empêcher de signaler les défauts qu’il trouve. “C’est un optimisme éternel associé à un pessimisme éternel”, a déclaré Schaffer la semaine dernière. «Il veut que les gens soient bons et que les choses se passent bien, et ils le font rarement. Mais il continue de revenir pour plus. »Tant que Larry nous fait rire comme il l’a fait dimanche, nous aussi.

Avant le grand au revoir, considérons quelques catégories:

Meilleur personnage secondaire: Susie

J’ai toujours aimé la relation Larry-Susie. Bien qu’ils aient souvent été ennemis, ils partagent un respect et une compréhension à contrecœur. Larry voit à travers les prétentions de Susie et, contrairement à Jeff, n’a pas peur de la réduire à sa taille, tandis que Susie sait que Larry peut être lâche et malhonnête et renifle généralement la motivation sous-jacente de son dernier stratagème d’apparence innocente.

«Happy New Year» nous a donné quelques moments vintage de Larry-Susie. Tout d’abord, Larry s’est moqué du chapeau du modèle Kate Middleton de Susie en l’appelant Abraham Lincoln et en récitant l’adresse de Gettysburg en s’éloignant. Puis une Susie floue a gardé un œil sur Larry et Cheryl alors qu’ils quittaient la fête ensemble.

HBO

Plus tard, Susie a grillé Larry sur ce qui s’est passé après avoir déposé Cheryl, provoquant Larry, “Je suis un gars sympa – je suis un gars sympa.” Enfin, Susie a craqué l’affaire quand elle a attrapé Larry et Cheryl dans un mensonge au l’hôpital, incitant Larry à applaudir sarcastiquement et à s’exclamer, “Bravo, Poirot!” Super truc de mes ennemis préférés.

Éclat de Jeff le plus fort

Peu de choses sont plus drôles que le volume inattendu de Jeff. Ce n’était pas tout à fait «COCK! COQ! JIZM! GRAND-MÈRE! COCK! “, Mais le rire inattendu de Jeff, le plus haut de ses poumons, quand Cheryl a dit que la veste de Susie ressemblait aux rideaux me faisait rire presque aussi fort.

Meilleure gamme Leon

J’ai été momentanément tenté par la ligne de Leon sur les casquettes MAGA en arrière, mais cette ligne ne peut pas être battue: “C’est ici? C’est ce qu’on appelle les heures de tappin. Ce sont les heures où les gens se tapent le cul. “

Larry le plus détestable

Dans la conversation post-coïtale de Larry et Cheryl, Cheryl avoue qu’elle aime passer du temps avec Larry parce que cela la fait se sentir mieux dans sa peau. Au lieu de s’opposer, Larry – qui dit qu’il entend beaucoup cela – est de tout cœur d’accord, reconnaissant son infériorité et comparant son sentiment de supériorité autour de lui à ce qu’il ressent autour des animaux, car «ils sont généralement si stupides». Il s’empresse d’ajouter: “Surtout les insectes, je peux les écraser.”

Le look le plus étrange de Larry

J’ai déjà fait l’éloge de la perspicacité de Larry sur la condition humaine et son habileté à structurer des sitcoms, mais je n’ai pas encore fait l’éloge de son jeu, un autre élément essentiel du succès durable de Curb. Les moments forts de cette semaine incluaient le visage de pipe de Larry…

… Et son «So sorry» dans le couloir de l’hôpital…

… Et cette image, qui hantera toujours mon esprit:

HBO

Le plus mémorable de tous, cependant, est le test unique de Larry sur la température du café:

HBO

Comme le dit Lewis, “Qu’est-ce que tu es, une putain d’oie?”

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.