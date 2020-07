La première signature d’Austin FC Redes coûtera 2,75 millions de dollars

Le club d’expansion de la MLS, l’Austin FC, a engagé l’attaquant paraguayen Rodney Redes comme son premier joueur, pour des frais de transfert qui, selon des sources, s’élèvent à 2,75 millions de dollars.

Redes, 20 ans, est dans les livres du côté paraguayen Guarani, et restera avec eux avant de rejoindre Austin avant sa première saison en 2021.

« C’est un honneur de rejoindre l’Austin FC en tant que premier joueur à signer dans l’histoire du club, et je suis ravi d’avoir l’opportunité de faire avancer ma carrière dans la Major League Soccer », a déclaré Rodney Redes.

«J’ai hâte de représenter Austin en compétition et dans la communauté.» J’ai regardé la Major League Soccer de près et je suis très excité de commencer à travailler avec l’entraîneur [Josh] Wolff pour développer davantage mes compétences dans une ligue mondiale qui a aidé d’autres joueurs paraguayens à atteindre de nouveaux sommets. «

Né à La Colmena, au Paraguay, Redes a marqué 12 buts en 82 matches de championnat et de coupe depuis ses débuts professionnels avec Guarani en 2018.

Redes a passé du temps en tant qu’attaquant et joueur d’attaque large et a connu un début de bon augure en 2020, marquant trois buts lors des tours de qualification de la Copa Libertadores 2020 pour aider Guarani à atteindre la phase de groupes du tournoi.

Il avait également marqué deux fois en six matches de championnat avant la fermeture du sport en Amérique du Sud en raison de la pandémie de coronavirus.

« Les mots que j’utilise pour décrire au mieux Rodney sont polyvalence et impact », a déclaré l’entraîneur-chef d’Austin FC Josh Wolff. « Rodney est un jeune joueur avec des qualités qui peuvent influencer fortement n’importe quel match en raison de sa flexibilité positionnelle, son oeil pour le but et sa qualité de finition claire.

« Je suis très heureux que nous ayons obtenu un talent croissant qui démontre une capacité de marquer des buts à la fois dans la Copa Libertadores et dans sa ligue nationale, et je pense que nos supporters apprécieront sa faim et sa volonté de faire de l’Austin FC un succès. »

Redes est le premier joueur à être signé par le directeur sportif d’Austin Claudio Reyna, et il sera probablement signé avec un jeune contrat de joueur désigné.

Étant donné que Redes aura 21 ans au moment où il se prépare pour Austin, son coup au budget salarial sera de 200 000 $ selon les règles de la liste MLS de cette année.

« Rodney est un joueur dynamique et offensif, et nous sommes fiers de l’accueillir en tant que première recrue de l’histoire de l’Austin FC », a déclaré Reyna.

« Rodney est précisément le type de joueur que nous avons l’intention d’attirer à l’Austin FC. Très jeune, il a déjà enregistré de solides performances et accumulé une précieuse expérience de gros match dans les grandes compétitions. Je suis heureux que nous ayons capitalisé sur ce bref transfert de juillet. fenêtre pour signer Rodney, et notre personnel se réjouit de travailler en étroite collaboration avec lui. «