La «première vache» concerne en fait une vache. C’est aussi un Directorial Flex.

“L’histoire n’est pas encore arrivée ici”, dit un personnage au début de First Cow. C’est une ligne qui place le film de Kelly Reichardt dans une sorte de moment américain primitif – sinon tout à fait à la naissance d’une nation, alors au cours de ses années de formation, avec des gens qui voyagent de loin pour s’immerger dans les eaux éventuellement purifiantes d’un immense melting pot .

En termes de dateline du début du XIXe siècle, First Cow est un occidental, mais sa toile de fond est loin des plaines mythifiées dans les films de John Ford. Comme toutes les fonctionnalités de Reichardt après ses débuts en Floride River of Grass, First Cow se déroule dans le Pacifique Nord-Ouest, rendu ici par le réalisateur et son directeur de la photographie, Christopher Blauvelt, comme une forêt verdoyante et envahie par la végétation, tout enchevêtrée racines et cachettes secrètes. La verdure édénique n’est interrompue que par un campement artificiel miteux connu sous le nom de Fort Tillicum, dont les habitants comprennent un mélange d’impérialistes, d’immigrants et de résidents autochtones. Si les deux premières cohortes représentent l’arrivée apparente de l’histoire, ce dernier groupe comprend, avec regret, que ce qui est célébré comme un nouveau départ est aussi, à bien des égards, une fin tragique.

Il est probablement juste de dire à ce stade que Reichardt est le cinéaste américain le plus constamment conscient politiquement et le plus sociologiquement de la génération des années 90 – un artiste majeur dans une tonalité mineure. Ses films mélangent l’éthos activiste empathique de son mentor et producteur Todd Haynes avec la spécificité régionale du grand John Sayles, dont le thriller de 1996, Lone Star, trouve indéniablement un écho dans le prologue de First Cow. Ici, une jeune femme (Alia Shawkat) promenant son chien dans l’Oregon actuel découvre une paire de squelettes enfouis dans la saleté, tout comme Lone Star a ouvert sur la rencontre fortuite d’un civil avec de vieux os, l’archéologie amateur comme un conduit vers le passé .

Dans Lone Star, la stratégie de Sayles était d’éclairer une métaphore plus large sur les squelettes dans notre placard culturel collectif: le film était moins un coup de théâtre qu’une fouille du traumatisme des relations américano-mexicaines. Alors que First Cow se déroule dans l’ombre morbide de son ouverture froide, il en va de même moins du mystère auquel appartiennent les corps – leur identité devient immédiatement apparente – que de l’engagement poétique et obsédant du film avec le thème de l’histoire: qui l’écrit, qui se perd, et ce qu’ils laissent derrière eux. L’une des composantes de la maîtrise de Reichardt est qu’elle fait suffisamment confiance à l’intelligence et à l’attention du public pour créer un cinéma de traces, de petites choses suggérant de plus grandes vérités. Ses drames à petit budget et auto-édités sont des exemples de l’ingénierie indépendante, mais ce sont aussi des structures impossibles, en quelque sorte plus grandes à l’intérieur qu’à l’extérieur. Et il en est de même des squelettes, hérauts sereinement effrayants d’une histoire dont la modestie dément ses enjeux de vie ou de mort.

«L’oiseau, un nid; l’araignée, une toile; l’homme, l’amitié », lit la première carte de titre de First Cow, la même citation de William Blake qui dirige le roman source de Jonathan Raymond, The Half-Life. La thèse de Blake est que la solidarité est un phénomène naturel dont les êtres humains font leur maison. Ce concept éloquent trouve son expression dans la fable de Raymond et Reichardt sous la forme de l’amitié entre Otis, alias «Cookie» (John Magaro), un homme qui a trouvé un emploi pour préparer les repas d’un groupe violent de commerçants de fourrures, et King Lu (Orion Lee) , un voyageur chinois introduit fuyant un autre groupe d’hommes violent – un étranger en péril dans sa patrie d’adoption. Le choix de Cookie de protéger l’étranger de ses poursuivants comporte un certain risque et le définit, en tandem avec son rôle professionnel de cuisinier, comme une présence protectrice, voire maternelle; il se tient à plusieurs degrés de l’alpha-machisme largement reconnu comme une condition préalable pour apprivoiser un terrain accidenté. En revanche, le roi Lu est rusé et entreprenant, manquant de prise dans le nouveau monde mais toujours animé par des rêves de mobilité ascendante.

Ce sont les aspirations d’un homme pour qui l’Amérique représente une terre d’opportunité proverbiale. Ils refont surface après que lui et Cookie ont repris connaissance à Fort Tillicum et tombent ensemble d’abord en tant que colocataires et plus tard en tant que partenaires commerciaux dans un système qui met leurs talents respectifs à la disposition d’un tiers. Ce serait – vous l’avez deviné – la vache du titre du film, la première vache à apparaître dans la région, et en tant que tel symbole de statut affiché par son propriétaire, le facteur principal (Toby Jones), un avatar de britannique aux lèvres raides autorité déterminée à créer un simulacre de son existence natale, qui comprend du lait dans son thé.

Là où les chevaux sont synonymes de transport – convoyeurs de la flotte, héroïsme robuste des faits et de la fiction occidentaux – une vache est une créature douce et stationnaire dont les avantages résident dans les sous-produits biologiques. Parce que Reichardt est une cinéaste subtile, elle n’exagère pas, dans l’image ou le dialogue, la fonction symbolique de la vache en tant que pivot de la civilisation, mais elle n’est pas obligée, car l’intrigue simple et ingénieuse de Raymond la plie directement dans l’action. Ayant décidé d’essayer de gagner de l’argent en utilisant les compétences de cuisson de Cookie, notre paire héroïque a eu l’idée de traire clandestinement l’animal de compagnie prisé du Chief Factor pour distinguer leurs marchandises de l’insipide granulosité de la plupart des aliments de la frontière. Les risques sont réels, mais dépassés par la récompense potentielle. En outre, quoi de plus cathartique pour les gars vivant au jour le jour que de siphonner leurs ingrédients directement de la tétine de la classe dirigeante?

Il y a un niveau sur lequel First Cow est une comédie – et très drôle – sur les dangers et les pièges d’être une start-up de petite entreprise. Une fois que les nouvelles des délicieux «gâteaux huileux» de Cookie se sont répandues dans la colonie, lui et King Lu deviennent des célébrités mineures, tirant parti de leur offre précieuse et précaire contre une demande croissante alimentée par la nostalgie des expatriés («Je goûte Londres dans ce gâteau», s’exclame un client satisfait ). Un film plus poussé ferait ressortir les implications capitalistes du scénario, mais encore une fois, Reichardt laisse le sous-texte sous la surface, où il appartient, tout en resserrant la tension de l’histoire par une observation attentive de ses personnages. La même chose qui fait de Cookie et King Lu un duo si attachant – leur respect mutuel filtré à travers des visions du monde essentiellement différentes – est également ce qui les met en danger. Le désir du roi Lu d’obtenir un score important dépasse la réticence naturelle de Cookie. “C’est dangereux”, dit Cookie, sonnant avec prudence. «Il en va de même pour tout ce que ça vaut», répond le roi Lu avec un sourire.

Comme dans son psychodrame écoterroriste criminel de 2013, Night Moves – hôte de la meilleure performance de Jesse Eisenberg en tant qu’activiste évidée par sa culpabilité pour les dommages collatéraux d’un bombardement de barrage qui a mal tourné – Reichardt est plus expert dans le tournage des suspens que sa réputation de douce miniaturiste du cinéma indépendant suggère. La tension est l’une de ses grandes forces en tant que cinéaste, moins en raison de la pyrotechnie réalisatrice hitchcockienne que parce qu’elle nous rapproche suffisamment de ses personnages pour que leurs pensées et leurs craintes deviennent transparentes même lorsque la situation exige qu’elles gardent les apparences. Dans une scène clé basée sur la préparation et la présentation par Cookie d’une pâtisserie britannique traditionnelle, la comédie et l’anxiété se mélangent au niveau moléculaire.

Magaro, qui était superbe en tant que rockeur de garage des années 60 en herbe dans le premier long métrage de David Chase, Not Fade Away, est exactement le genre d’acteur qui prospère sous le regard de Reichardt. Il a la même masculinité douce et sans prétention que les rôles principaux de son chef-d’œuvre de 2006, Old Joy, ce qui ferait une excellente double facture sur les salaires de fidélité. Lee, quant à lui, est une révélation, s’appuyant sur sa beauté sculpturale pour faire du roi Lu une figure dynamique et fringante, bien que celle dont le charisme soit tempéré par la tendresse. Le cadre de First Cow rend la question de la race incontournable, et il est implicite dans le scénario de Raymond que «l’altérité» du roi Lu joue dans les deux sens dans sa situation: il fait de lui une cible ainsi qu’une source de fascination exotique. Dans ce contexte, la présence silencieuse et vigilante de plusieurs personnages amérindiens Chinook, dont l’épouse du Facteur (Lily Gladstone), garde First Cow attentif aux questions de marginalité ethnique et économique. Ce sont des choses qui ont toujours intéressé Reichardt, un motif qu’elle a développé dans Meek’s Cutoff, où un groupe de wagons-formateurs sont obligés de mettre leur foi derrière leur guide indigène captif, ainsi que Certaines femmes, avec son amitié futile et déchirante – une histoire d’amour sans contrepartie entre l’ouvrier de ferme frappé de Gladstone et la citadine inconsciente de Kristen Stewart.

Il y a des moments où First Cow se sent dépassé, comme si le sens inné de la stimulation de Reichardt s’était légèrement déréglé. Quand elle est à son meilleur, le temps se dissout pour que la lenteur devienne une vertu, mais pour les téléspectateurs qui ne sont pas à l’écoute de ses rythmes, la progression de l’ambling de First Cow pourrait être un handicap. En même temps, la dérive lente et horizontale de la caméra donne sa propre forme de plaisir visuel. Dans des interviews, Reichardt a cité une série de films japonais du milieu du 20e siècle comme Sansho the Bailiff et Ugetsu comme source d’inspiration; Il est fascinant de voir le sentiment d’appartenance fantomatique et en niveaux de gris dans ces films transplantés d’est en ouest. L’autre élément technique exceptionnel ici est la partition musicale de l’ancien guitariste des juifs argentés William Tyler, qui est luxuriante et coruscule d’une manière qui rappelle le travail de Neil Young pour Dead Man, avec moins de bourrasques et de rétroaction, mais un ressenti tout aussi émouvant et inquiétant.

Dans Old Joy de Reichardt, un vagabond joué par un autre pilier du rock indépendant, Will Oldham, expose l’idée que l’univers est «en forme de larme qui tombe», une image qui plane depuis sur son travail. Et pourtant, même lorsque ses films sont tristes – un mot qui s’applique à First Cow aussi sûrement qu’à Old Chill’s Big Chill – un croquis de l’effritement de l’amitié ou l’histoire d’amour de fille et son chien déchirant Wendy et Lucy – ils ne sont pas sentimentaux. Ce n’est pas parce qu’elle est réaliste que c’est une sève. Si quoi que ce soit, la collision entre l’optimisme et le cynisme, ou peut-être l’idéalisme et le réalisme, est au cœur de First Cow, qui comprend la nécessité de leur coexistence, qu’elle soit complètement entrelacée ou tranquillement côte à côte. En tant que film qui propose une véritable amitié qui se sacrifie comme le sommet de l’humanité – ainsi qu’une technique de survie dans un monde gouverné par des impulsions de chien-manger-chien – First Cow est émouvante et sincère. L’enfer est que Reichardt reconnaît que rien de moins que la toile d’araignée, la loyauté et le dévouement peuvent devenir un piège. Le fait que son film magnifiquement réalisé plonge dans de telles complexités le distingue de la majorité des films réalisés aujourd’hui; qu’il le fasse avec une telle commande sans effort, c’est pourquoi il est autonome.

Adam Nayman est critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: ce livre lie vraiment les films ensemble est disponible dès maintenant chez Abrams.

