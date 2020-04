La préoccupation de Racing pour l’avenir de Matías Zaracho

L’incertitude règne en Racing pour l’avenir de Matías Zaracho, après que la suspension ait traversé COVID-19.

La situation causée par le coronavirus est très incertaine, à la fois dans notre pays et dans le monde. De nombreuses équipes savent déjà qu’ici les plus bénéficiaires seront les équipes des ligues principales, qui disposent de plus de capital.

De Racing, ils savent que le football argentin sera l’un des marchés visés par les clubs européens, qui connaîtront la nécessité de “vendre” de ces côtés afin d’équilibrer l’économie.

Dans ce contexte, l’Académie sait que Matías Zaracho sera la cible principale. Dans l’environnement du footballeur de 22 ans, ils comprennent que c’est le bon moment pour faire le saut.

Mais cela pèse également sur la décision du joueur, qui veut rester pour combattre la Copa Libertadores avec Racing.

De plus, celui qui veut Zaracho doit payer la clause de sortie de 22 millions d’euros nets, celui qui veut Zaracho doit payer la clause de sortie de 22 millions d’euros nets.

Le footballeur doit toujours respecter une date de suspension après la reprise du football.

Dans “l’académie”, il y a de l’incertitude et de l’inquiétude, mais quand on lui demande, est-ce que ce sera les derniers jours de Zaracho au Racing?