La présentatrice de talkSPORT, Laura Woods et le patron des loups, Nuno Espirito Santo, conduisent une interview amusante partageant un microphone

En direct à la radio, tout peut arriver et il faut un vrai professionnel pour le faire fonctionner.

Heureusement pour talkSPORT, nous avons l’exceptionnel Laura Woods sur l’affaire et dans les moments difficiles de samedi soir, elle a réussi un coup de maître.

Les loups de Nuno Espirito Santo ont été impressionnants cette saison

Alors que les gremlins techniques frappaient après le match nul de Manchester United avec les Wolves, Woods devait interviewer le manager en visite Nuno Espirito Santo.

Un seul problème, cependant, le patron portugais n’avait pas de microphone fonctionnel.

Alors, comment contourner ce problème? Eh bien, nous sommes tous amis dans cette entreprise, alors elle a choisi de partager le micro à lèvres – attaché à sa tête – avec Espirito Santo.

Je suis devenu un peu maladroit, le micro de Nuno ne fonctionnait pas, alors il a partagé celui attaché à ma tête 🥴🙈😂

Mais quel garçon pour avoir encore craqué avec l’interview 🙌🏽 pic.twitter.com/uIbpofvOpF

– Laura Woods (@laura_woodsy) 1 février 2020

Le duo, malgré la situation hilarante, a réussi à se ressaisir et à mener une superbe interview d’après-match.

Ce n’est certainement pas un chat non plus que vous oublierez rapidement et vous pouvez l’écouter ci-dessus.

.