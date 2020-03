La pression des joueurs prend effet et ils arrêtent le football en Argentine

Ap et Notimex

Journal La Jornada

Mardi 17 mars 2020, p. a10

Buenos Aires. Après d’intenses pressions de la part des footballeurs et des entraîneurs, le football argentin a décidé de suspendre ses activités de ce mardi au 31 mars dans toutes les catégories et branches de l’Association argentine de football (AFA).

Après avoir joué le premier rendez-vous de la Super League Cup à huis clos et avant la rébellion d’équipes comme River Plate – qui ont décidé de ne pas jouer samedi contre l’Atlético Tucumán en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus -, les footballeurs ont finalement imposé leurs critères .

Hier, Lanús a perdu 1-0 contre Argentinos Juniors, ainsi que Rosario Central 3-1 contre Colón. Ces matches étaient les derniers à se tenir, donc le report des affrontements débutera à partir de ce mardi avec la Coupe d’Argentine, dans le duel entre Independiente et Villa Miltre.

L’Argentine a ainsi rejoint le Chili, la Bolivie et le Brésil en tant que dernières ligues sud-américaines à suspendre leurs tournois respectifs. Ainsi, en Amérique du Sud, toutes les compétitions de football ont été reportées.

Quelques heures avant que cette décision ne soit connue, le capitaine de l’Indépendant, Silvio Romero, a prévenu: Villa Mitre est dans un hôtel depuis samedi en contact avec de nombreux touristes et étrangers, de sorte que ses collègues ont été exposés à contracter le virus.

Nous devons nous arrêter à travers le pays. C’est une question de temps pour le premier infecté d’apparaître, a averti l’attaquant Darío Cvitanich du Racing Club. Cela semble normal. Au lieu de prévenir, nous courons après le virus. Avant les joueurs de football, nous sommes des gens.

À son tour, le technicien de Banfield, Julio Falcioni, a expliqué que je suis un patient à risque. J’ai eu une pneumonie, un cancer, ils m’ont donné une chimiothérapie … Nous sommes sortis jouer (contre Gimnasia La Plata vendredi au début de la Super League Cup) parce qu’ils nous ont dit que si nous ne le faisions pas, ils prendraient nos points.

Il a été révélé que les arbitres Pablo González et Nicolás Lamolina sont en quarantaine après avoir sifflé le choc de la Copa Libertadores entre Flamengo et Barcelone de l’Équateur, un parti dans lequel le vice-président du club brésilien, Mauricio Gomes de Mattos, qui a testé Covid positif -19.

L’Argentine a enregistré 56 cas et deux décès, fermé ses frontières et suspendu les activités scolaires pendant 14 jours. Cependant, le président Alberto Fernández a affirmé que, selon l’avis des experts, si le football se joue à huis clos, je ne vois aucun problème, et a exhorté les chaînes de télévision à diffuser des jeux gratuitement parce que nous devons rester à la maison, pour beaucoup, c’est un très amusant de regarder le football.

.