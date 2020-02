La preuve que I3 Ventures était responsable de salir l’image des joueurs de Barcelone

Le conseil d’administration de Bartomeu est contre les cordes. Des heures après avoir tout nié, ce lundi soir la Chaîne BE testé la connexion du club avec les comptes dans les réseaux sociaux qui diffamaient diverses personnes de l’environnement culé et de l’entité elle-même.

Barcelone en tant que club a été dépensé près d’un million d’euros dans l’embauche d’une entreprise qui a lancé des messages sur les réseaux même contre certains de ses joueurs, en plus d’anciens employés ou opposants. L’objectif, protéger la réputation de Bartomeu et son conseil d’administration et éroder l’image de toute personne qui n’est pas liée. Dans la déclaration officielle, le club a justifié les services de la société réputée I3 Ventures pour surveiller «Les messages positifs comme les négatifs dont l’entité est l’objet».

Le club a menti dans la déclaration officielle lorsqu’il a nié “catégoriquement toute relation” avec les comptes diffamatoires et en déclarant qu’I3 Ventures n’avait également “aucun lien avec ces comptes”. Ils ont essayé de protéger leur dos en disant que «si une sorte de relation était démontrée, le Club mettrait immédiatement fin à sa relation contractuelle et prendrait les mesures judiciaires appropriées ».

Les mensonges «officiels» de Barcelone

Ils espéraient que ces tests ne seraient pas révélés, mais ils l’ont fait. La Ser a publié le dossier que Nicestream, détenu par le chef de I3 Ventures, leur a fourni des informations qui seuls les administrateurs peuvent avoir du 1er au 15 mai 2019. Il a coïncidé avec le match nul contre Liverpool.

Le document reçu par les détails du club l’action et l’impact des comptes avec lesquels soi-disant il n’y avait pas de relation et qui, par la suite, diffamé par commodité Messi, Piqué, Xavi, Guardiola et un long etcetera. Un autre des tests offerts par l’être est le certificat que Respeto y Deporte, l’un des comptes diffamatoires de Facebook, est associé à un site Web appartenant à I3 Ventures. Sur son site Web, vous pouvez voir les mêmes messages que sur la page Facebook, toujours en faveur des intérêts de Josep Maria Bartomeu.